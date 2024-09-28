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الرياضة

الأنجولي ديمارتي بطل «عربية وأفريقية» محاربي الإمارات

الأنجولي ديمارتي بطل «عربية وأفريقية» محاربي الإمارات
28 سبتمبر 2024 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
فاز الأنجولي ديمارتي بينا بالنزال الرئيس في النسخة الدولية المشتركة «العربية والأفريقية»، رقم 53 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت في صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض للمرة الأولى، بعدما تمكّن البطل من الفوز على اللبناني مارسيل في الوزن «البانتام»، بعد نزال قوي بين الطرفين بقرار الحكام.
كما فاز الصومالي محيي الدين أبوبكر بالنزال الرئيس الثاني على منافسه الجنوب أفريقي جيفت ووكر، بقرار الحكام في وزن الذبابة.
شهدت الأمسية 11 نزالاً قوياً، انتهت 7 منها بالضربة القاضية والإخضاع.
توج الفائزين فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، منظم الحدث، الذي شهد 11 نزالاً قوياً، وحضر المنافسات عمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، والخبير في الفنون القتالية خافيير مينديز، والبرازيلي هينزو جريسي.
في بقية النزالات، تغلب السوري الفريد مؤيد على الجنوب أفريقي سيتيمبيزو هاديبي بقرار الحكام في وزن الذبابة، ونجحت اللبنانية أمينة هداية من الفوز على الإسبانية إيتانا الفاريز بقرار الحكام في وزن الذبابة، وتمكن سيلفستر شيبفو مبو من زيمبابوي من التغلب على المصري محمود موندو بالضربة القاضية في وزن الريشة.
وأعرب البطل الأنجولي بينا عن سعادته بالمشاركة في بطولة بحجم «محاربي الإمارات»، مؤكداً أن فوزه بالنزال الرئيس جاء بعد مجهود كبير في الاستعدادات، مشدداً على رغبته في القتال على أحد أحزمة البطولة في النسخ المقبلة.
أعرب فؤاد درويش عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة العربية الأفريقية، مشيراً إلى أن جمهور البطولة شكل حضوراً رائعاً، واستمتع بالنزالات التي أقيمت في «أدنيك».
وأوضح أن إقامة نسخة مشتركة تجمع المقاتلين العرب والأفارقة زاد من قوة النزالات، وأنهم سعداء لأن الخطوة التي اتخذوها كانت صحيحة، قائلاً: «النزالات كانت قوية من جانب المنافسين، ومهارات المقاتلين وقوتهم وطريقة خوضهم للنزالات كانت مختلفة، مما فرض على المنافسين تغيير نمط استعداداتهم للبطولة 360 درجة».
وأوضح درويش حول كواليس تحويل مكان إقامة البطولة: «في بعض الأحيان يكون هناك تخوف من اتخاذ قرارات بنقل الفعاليات من مكان إلى آخر، ولكننا كإدارة ناقشنا الأمر، ووجدنا أنه من الأنجح نقلها، لبلورة الدور الذي تلعبه البنية التحتية للعاصمة أبوظبي، وكما شاهد الجميع، فإنه منذ بداية الموسم وحتى الآن، والجماهير المحبة للبطولة كانت حاضرة بشكل دائم وقدرنا على جذب جماهير خاصة بهذه البطولة».
بدوره، أشاد البطل الأردني علي القيسي، أحد مشاهير اللعبة في المنطقة والعالم، بالنسخة المشتركة، مشيراً إلى أنها جاءت حماسية، وتضمنت نزالات قوية انتهت 7 منها بالضربة القاضية والإخضاع، ما يؤكد تطور الأبطال العرب والأفارقة.

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