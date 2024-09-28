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الرياضة

النصر وحتا يحتفلان بالفوز الثاني في «كأس الاتحاد للطائرة»

النصر وحتا يحتفلان بالفوز الثاني في «كأس الاتحاد للطائرة»
28 سبتمبر 2024 14:12

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حقق النصر وحتا الفوز الثاني على التوالي في منافسات «كأس الاتحاد» للكرة الطائرة، بتفوق «العميد» على منافسه العين 3-0، فيما تغلب «الإعصار» على الجزيرة 3-0، ضمن الجولة الثانية في الدور التمهيدي مساء الجمعة، والتي شهدت الفوز الأول للوصل على عجمان 3-0، وبني ياس أمام شباب الأهلي 3-2.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز «العميد» على بني ياس 3-2، و«الفرسان» على حساب العين 3-0 في المجموعة الأولى، فيما تفوق «فخر أبوظبي» على عجمان 3-0، وكسب «الإعصار» منافسه الوصل 3-2 في المجموعة الثانية.
ويلتقي في «الجولة الثالثة»، مساء الجمعة المقبل، عجمان وحتا، الجزيرة والوصل، بني ياس والعين، والنصر وشباب الأهلي.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى المركز الرابع، حيث تُلعب المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى الدور النهائي، الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.

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