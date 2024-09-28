العين يستعد للتعويض في «أبطال النخبة»

معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل العين تدريباته من دون راحة، بقيادة هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق، وذلك عقب الفوز الكبير على الوصل 4-2 في «قمة» الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويستعد «الزعيم» للتعويض الآسيوي، بعد التعادل، بداية مشواره بدوري أبطال النخبة أمام السد، ضمن الجولة الأولى، حيث يغادر الفريق إلى الدوحة صباح الاثنين للقاء الغرافة القطري يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية للبطولة القارية.

ويرفع العين شعار العودة إلى «سكة الانتصارات»، في إطار حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لآسيا، وسط المعنويات الكبيرة، عقب الفوز الساحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 6-2، بكأس للقارات، ومن بعده التفوق على الوصل بـ «رباعية» في «القمة المحلية».

وقدم العين مباراة كبيرة أمام الوصل بالدوري، وتمكن من الفوز برباعية مقابل هدفين، منحت الفريق المزيد من الثقة والدفعة الإيجابية للتحضير لباقي مشواره الصعب خلال أكتوبر ونوفمبر، حيث يلعب «الزعيم» على جبهات عدة ما بين المحلية والآسيوية والعالمية.

ومنح الجهاز الفني بعض اللاعبين راحة أمام الوصل، لا سيما لابا كودجو الذي تعرض لإصابة بـ «كدمة»، بجانب إصرار كريسبو على تطبيق سياسة «المداورة»، عبر الدفع بلاعبين وإراحة آخرين في أغلب اللقاءات، مع الاحتفاظ بالأوراق الرابحة وتغييرهم خلال المباريات، بحسب سير أحداثها، وهو ما يحدث مع سفيان رحيمي، وبندر الأحبابي، وكاكو، وماتيوس بالاسيوس، حيث أصبح «الرباعي» مصدر الخطورة المستمرة للعين في جميع مباريات الموسم، ويعتمد عليهم للعب دور أكثر خطورة تكتيكية في مواجهة الغرافة أحد الفرق المرشحة للتأهل إلى دور الـ 16 من «النخبة».

ويحتاج العين إلى نتيجة إيجابية تعيده إلى السباق على صدارة ترتيب مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، ويتأهل أعلى 8 أندية في النقاط إلى دور الـ 16، ورغم التعادل في بداية المشوار أمام السد، إلا أن العين يرغب في التمسك بنغمة الانتصارات، وحصد «العلامة الكاملة» في ظل التمسك بالمنافسة على لقب البطولة.