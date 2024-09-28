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الرياضة

البرتغال تتغنى بالزمالك وجوميز بعد «السوبر»

البرتغال تتغنى بالزمالك وجوميز بعد «السوبر»
28 سبتمبر 2024 14:50

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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احتفلت الصحف البرتغالية، بنادي الزمالك، ومدربه البرتغالي جوزيه جوميز، بعد الفوز على الأهلي 4-3 بـ «ركلات الترجيح»، والتتويج بلقب «السوبر الأفريقي»، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
وحصل الزمالك على «السوبر الأفريقي» للمرة الخامسة في تاريخه، فيما تُوج باللقب على حساب الأهلي مرتين، الأولى في «نسخة 1994»، بهدف أيمن منصور في جنوب أفريقيا، والثانية في السعودية.
وقالت صحيفة «OJOGO» البرتغالية: احتفل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك بحصد كأس السوبر الأفريقي، بعد مباراة دراماتيكية أمام الأهلي انتهت بركلات الترجيح.
وأضافت: إنه الكأس الثالث الذي يفوز به جوزيه جوميز في مسيرته، وبالإضافة إلى اللقبين في الزمالك، سبق له أن فاز بكأس السوبر السعودي مع الأهلي.
وكان جوميز قد قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، وحصل على كأس السوبر الأفريقي، ليرفع رصيده من الألقاب مع القلعة البيضاء إلي بطولتين.
فيما كتبت صحيفة «A BOLA»البرتغالية: برتغالي آخر يصنع التاريخ في كرة القدم الأفريقية، فاز الزمالك بقيادة جوزيه جوميز بكأس السوبر الأفريقي.
وقالت: في المواجهة التي أقيمت بالرياض بالسعودية، فاز فريق المدرب البرتغالي على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
فيما قالت «Record» البرتغالية: جوزيه جوميز الزمالك يفوز بكأس السوبر الأفريقي، مشيدة بمستوى الزمالك أمام الأهلي غريمه التقليدي في المباراة.

 

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السوبر الأفريقي
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