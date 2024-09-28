«الرياضات البحرية» يرسم مساراً جديداً عبر «المنتديات»

دبي (الاتحاد)

في إطار رؤية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، استعرض الاتحاد استراتيجيات جديدة لتطوير مستقبل الرياضات البحرية في الدولة، خلال المنتدى الأول الذي نظمه في دبي، بحضور أكثر من 40 من المسؤولين، بمن في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، وممثلو الأندية البحرية، والعديد من الرياضيين البارزين في مجال الرياضات البحرية، كما ضم الحضور القطاع الخاص، ومنه شركة كاواساكي وشركة ياماها.

وأكد أحمد الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، أن المنتدى يمثل خطوة محورية نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية وبناء أجيال جديدة من القادة الرياضيين الذين يمتلكون الرؤية والقدرة على الابتكار في جميع مجالات الرياضات البحرية.



وقال الشرياني: «هدفنا ليس فقط تعزيز الأداء الرياضي، بل خلق قاعدة من القادة الذين يمكنهم قيادة مسيرة الابتكار والتفوق في هذا المجال، لضمان أن تبقى الإمارات رائدة في الرياضات البحرية على المستوى العالمي».

وأشار الشرياني إلى أن المنتدى يحمل في طياته أجندة متنوعة ومواكبة للتطورات، تهدف إلى إحداث تغيير استراتيجي وملموس في الرياضات البحرية في الإمارات وعلى الساحة الدولية، كما دعا الشركات الخاصة للمشاركة في هذه المنتديات، لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر المختلفة، مما يسهم في بناء شراكات مستدامة تدعم تطور الرياضات البحرية.

وكشف الشرياني أن المنتدى المقبل، الذي سيعقد الشهر المقبل، سيركز على الجوانب التطويرية لسباقات الدراجات المائية، بهدف بناء مجتمع رياضي متكامل يواكب النمو والتطور، ويحقق أعلى معايير التنافسية العالمية.