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الرياضة

«رجبي الإمارات» يتصدر «آسيوية الشباب»

«رجبي الإمارات» يتصدر «آسيوية الشباب»
28 سبتمبر 2024 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
تصدر منتخبنا الوطني للشباب، قمة المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية تحت 18 سنة لسباعيات الرجبي، المقامة حالياً بمدينة جوهر باهرو الماليزية، بعدما نجح في الفوز على السعودية في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بنتيجة 57-0، ونجح في الفوز في المباراة الثانية على سنغافورة 24-0.
ويستكمل منتخبنا مشواره غداً الأحد، بمواجهتين، الأولى أمام ماليزيا صاحبة الأرض والجمهور، والثانية أمام الهند، ويحتاج منتخبنا للفوز في مباراة واحدة لضمان التأهل للدور نصف النهائي والدفاع عن لقبه، الذي يحتفظ به في آخر 3 سنوات، حيث تقام في نفس اليوم النهائيات والختام.
ويتصدر منتخبنا قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب ماليزيا بنفس الرصيد من فوزين، وسنغافورة الثالث برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، والهند الرابع برصيد 5 نقاط، ثم السعودية الخامس والأخير برصيد نقطتين.
وحقق منتخبنا الوطني للشابات الفوز في مباراة واحدة على حساب تايلاند 17-12، وتعادل أمام ماليزيا 10-10، وخسر أمام الهند 0-15، ويلتقي منتخبنا غداً الأحد مع هونج كونج وسنغافورة، ويحتاج للفوز في المباراتين للحصول على أحد المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة للوصول إلى المباراة النهائية، حيث يلتقي الأول والثاني في الترتيب العام للمجموعة على لقب البطولة والثالث والرابع في الترتيب على الميدالية البرونزية.

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