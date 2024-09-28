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الرياضة

«السيتي» يكتفي بـ «نقطة» أمام نيوكاسل

«السيتي» يكتفي بـ «نقطة» أمام نيوكاسل
28 سبتمبر 2024 17:56

لندن (أ ف ب)

اكتفى مانشستر سيتي «حامل اللقب» في آخر أربعة مواسم، بالتعادل مع مضيفه نيوكاسل 1-1، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من خسارة لاعب وسطه الإسباني رودري حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في ركبته.

وكان رودري «28 عاماً» أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال التعادل الأخير ضد أرسنال 2-2 في الدوري، ولعب أمام الدفاع الثلاثي ريكو لويس، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والألماني المخضرم إيلكاي جوندوجان. 

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ورغم سيطرة صاحب الأرض لفترات في الشوط الأول، افتتح «السيتي» الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة، التسجيل عبر قلب دفاعه الكرواتي يوشكو جفارديول، بعد تسديدة جميلة في الزاوية، ومجهود جيد لجاك جريليش على الجهة اليسرى (35).

وفي الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل عبر الشاب أنتوني جوردون الذي حصل على ركلة جزاء، وترجمها في شباك البرازيلي إيدرسون (58).

وبجانب رودري، غاب عن تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لاعب الوسط الهجومي كيفن دي بروين. وبعد أن سجل 10 أهداف في أول خمس مباريات، صام الهداف النرويجي الفتاك إرلينج هالاند في حالة نادرة هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
نيوكاسل
أرسنال
إيرلينج هالاند
كيفين دي بروين
رودري
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