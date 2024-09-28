أنشيلوتي: نستطيع تعويض غياب مبابي عن «ديربي مدريد»



مدريد (د ب أ)

لم يكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن ملامح خطته لمباراة «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم «الأحد»، وذلك في ظل غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابة عضلية ستبعده ثلاثة أسابيع.

سئل أنشيلوتي عن خططه للفريق في ظل غياب مبابي، ليجيب في مؤتمر صحفي السبت: «لا أهتم كثيراً بذلك، فمن الوارد الاعتماد على خطة 2-4-4 أو 3-3-4 بنفس التشكيلة من اللاعبين، فالأمر هنا سيتوقف على تمركز اللاعبين داخل الملعب».

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم «لا أهتم بخطة اللعب، بل تركيزي الأكبر أن يبقى الفريق متوازناً ومتماسكاً داخل الملعب».

وقال أيضاً «لا شك في أن الأمور ستتغير في غياب مبابي، ولكن ليس بشكل كبير؛ لأننا اعتدنا اللعب بدونه في الموسم الماضي، ناسف لغيابه عن الديربي، ولكن بإمكاننا تعويض غيابه بشكل جيد».

ويبقى كيليان مبابي المنضم لصفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادماً من باريس سان جيرمان، بصفقة انتقال حر أبرز أسلحة الفريق الإسباني، حيث سجل 5 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وأكد المدير الفني لريال مدريد أن لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا تعافى من الإصابة، وبات بحالة جيدة، مضيفاً «طالما أن اللاعب متاح وجاهز، بإمكانه المشاركة لمدة 90 دقيقة أو لا يشارك إطلاقاً».

وقال كارلو أنشيلوتي «مباراة الديربي تبقى دائماً صعبة في كل الدوريات، ولكننا تعلمنا من درس الخسارة في العام الماضي، والفريق تحسن بعدها على المستوى الدفاعي، كما أن أتلتيكو مدريد تحسن كثيراً عن الموسم الماضي؛ لذا ستكون مواجهة صعبة».

ويحتل ريال مدريد حامل لقب الدوري في الموسم الماضي وصافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد مرور سبع جولات، يلاحقه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما يعتلي برشلونة الصدارة برصيد 21 نقطة.