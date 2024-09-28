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الرياضة

برنتفورد يدخل تاريخ «البريميرليج»!

برنتفورد يدخل تاريخ «البريميرليج»!
28 سبتمبر 2024 18:52

لندن (د ب أ)

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أصبح برنتفورد أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ينجح في التسجيل خلال الدقيقة الأولى في ثلاث مباريات متتالية. وسجل بريان مبيومو هدفاً من تسديدة عالية، بعد 37 ثانية فقط، من بداية مباراة برنتفورد أمام وستهام يونايتد، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان يواني ويسا سجل هدفاً بعد مضي 22 ثانية فقط، من المباراة التي خسرها برنتفورد أمام مضيفه مانشستر سيتي 1-2 في 14 سبتمبر، ثم سجل مبيومو هدفاً بعد 23 ثانية من بداية المباراة التي خسرها فريقه على ملعب توتنهام 1-3 الأسبوع الماضي.

 

الدوري الإنجليزي
برنتفورد
وستهام
مانشستر سيتي
توتنهام
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