السبت 28 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: «قرارات سيئة» في «اللمسة الأخيرة»

جوارديولا: «قرارات سيئة» في «اللمسة الأخيرة»
28 سبتمبر 2024 18:55

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
برنتفورد يدخل تاريخ «البريميرليج»!
«السيتي» يكتفي بـ «نقطة» أمام نيوكاسل


بدا جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي محبطاً، بعد تعادل الفريق خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد 1-1 ضمن الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
صرح جوارديولا عبر قناة «تي إن تي» عقب اللقاء «سنحت لنيوكاسل الفرص في أول عشر دقائق وبعد هدفهم، ولكن إجمالاً لعبنا بشكل جيد». وأضاف المدرب الإسباني «لقد اتخذنا قرارات سيئة في اللمسة الأخيرة، مما حرمنا من تسجيل هدف ثانٍ يضاعف النتيجة إلى 2- صفر».
وتابع «أجواء ملعب نيوكاسل تكون عادة صعبة، كما أنهم فريق قوي بدنياً، ومميز في التكتل الدفاعي، ومع ذلك أُتيحت لنا الفرص، ولكن بوب حارس نيوكاسل كان رائعاً، لذا خرجنا بنقطة».
وأشار المدير الفني لمانشستر سيتي «لقد تحسن مستوانا، عندما تقدمنا بالهدف، ثم ارتكبنا أخطاء، لينجح نيوكاسل في التعادل، ويقدم أداءً أفضل، ولكننا سيطرنا على المباراة مجدداً، وأهدرنا فرصاً كانت كفيلة بتحقيق الفوز».
وأشاد جوارديولا في ختام تصريحاته بالثلاثي ريكو لويس وماتيو كوفاسيتش وبرناردو سيلفا، مؤكداً أنهم قدموا أداءً جيداً أمام نيوكاسل يونايتد.
وواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أرسنال 2-2.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
نيوكاسل
بيب جوارديولا
أرسنال
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي
اليوم 12:50
لايبزج إلى «الوصافة» في «البوندسليجا»
الرياضة
لايبزج إلى «الوصافة» في «البوندسليجا»
اليوم 20:24
جمعية الإمارات للخيول العربية توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا
الرياضة
جمعية الإمارات للخيول العربية توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا
اليوم 20:04
مهاجر يصل إلى الجزر الإسبانية عبر المحيط الأطلسي
الأخبار العالمية
قتلى وعشرات المفقودين بانقلاب قارب مهاجرين قبالة إسبانيا
اليوم 20:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©