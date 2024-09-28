جوارديولا: «قرارات سيئة» في «اللمسة الأخيرة»



لندن (د ب أ)



بدا جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي محبطاً، بعد تعادل الفريق خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد 1-1 ضمن الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

صرح جوارديولا عبر قناة «تي إن تي» عقب اللقاء «سنحت لنيوكاسل الفرص في أول عشر دقائق وبعد هدفهم، ولكن إجمالاً لعبنا بشكل جيد». وأضاف المدرب الإسباني «لقد اتخذنا قرارات سيئة في اللمسة الأخيرة، مما حرمنا من تسجيل هدف ثانٍ يضاعف النتيجة إلى 2- صفر».

وتابع «أجواء ملعب نيوكاسل تكون عادة صعبة، كما أنهم فريق قوي بدنياً، ومميز في التكتل الدفاعي، ومع ذلك أُتيحت لنا الفرص، ولكن بوب حارس نيوكاسل كان رائعاً، لذا خرجنا بنقطة».

وأشار المدير الفني لمانشستر سيتي «لقد تحسن مستوانا، عندما تقدمنا بالهدف، ثم ارتكبنا أخطاء، لينجح نيوكاسل في التعادل، ويقدم أداءً أفضل، ولكننا سيطرنا على المباراة مجدداً، وأهدرنا فرصاً كانت كفيلة بتحقيق الفوز».

وأشاد جوارديولا في ختام تصريحاته بالثلاثي ريكو لويس وماتيو كوفاسيتش وبرناردو سيلفا، مؤكداً أنهم قدموا أداءً جيداً أمام نيوكاسل يونايتد.

وواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام أرسنال 2-2.