يوفنتوس يوجه «ضربة موجعة» لبوجبا!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أشهر من إيقاف الفرنسي بول بوجبا «31عاماً» بتهمة تعاطي المنشطات، يتأهب ناديه الإيطالي يوفنتوس لتوجيه «ضربة قاصمة» إليه، حيث تتجه النية نحو فسخ التعاقد معه.

وكانت العينة التي أخذت من بول بوجبا أثبتت تعاطيه عقار «التيستوستيرون» المنشط في أغسطس 2023، وبدء تنفيذ العقوبة هذا عام 2024، ومدتها 4 سنوات.

وتم إيقاف بوجبا بصفة مؤقتة في البداية في11سبتمبر2023، ثم إيقافه صفة رسمية بعد ذلك، بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية التي أخذت للاعب.

ورغم الإيقاف إلا أن يوفنتوس استمر في منحه راتبه، وإن كان تعرض لتخفيض كبير.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت»، أن راتب بوجبا تمت قسمته على 200 جزء، وبدلاً من أن يحصل على 8 ملايين يورو سنوياً، لم يعد يحصل إلا على 42 ألف يورو سنوياً، منذ تأكيد حكم الإيقاف.

وكشف موقع «توتو ميركاتو» وصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» النقاب عن أن الضربة الجديدة «الموجعة» لبوجبا تتمثل في أن «السيدة العجوز» يفكر بجدية في فسخ التعاقد تماماً، رغم الاستئناف الذي قدمه بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، إلى المحكمة الرياضية ويتم بحثه حالياً، وإن كانت نتيجته معروفة مسبقاً؛ لأن فرص نجاحه ضئيلة جداً، ومع ذلك ينتظر يوفنتوس صدور الحكم النهائي، وإذا ما تأكد الإيقاف، فإن النادي الإيطالي جاهز لبدء إجراءات فسخ عقد بوجبا بصفة نهائية.

يذكر أن بول بوجبا لعب مع يوفنتوس 190مباراة، سجل خلالها 34 هدفاً، وصنع 41هدفاً، بينما لعب مع ناديه الأسبق مانشستر يونايتد 233 مبارة، سجل خلالها 39 هدفاً، وصنع 48 هدفاً.