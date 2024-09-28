سينر «مندهش» من «الاستئناف»!



روما (د ب أ)



أعرب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم في التنس، عن حزنه بسبب سعي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» لفرض عقوبة إيقاف ضده، قد تصل إلى عامين، فيما يتعلق بسقوطه في اختبارات الكشف عن تعاطي المنشطات، حيث إنه لم يتم إيقافه من الأساس.

وأعلنت «وادا» أنها تقدمت باستئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» بشأن قضية لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر.

وقال سينر عقب فوزه على الروسي رومان سفيولين 3-6 و6-2 و6-3 في بطولة الصين المفتوحة في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «أنا حزين للغاية، وأشعر بالدهشة من هذا الاستئناف». وقال إنه كان على معرفة بشأن الاستئناف منذ عدة أيام، رغم أن «وادا» تقدمت به بشكل رسمي.

وكانت محكمة مستقلة، تابعة للوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس، وجدت سينر، المصنف الأول على العالم، لم يرتكب أي خطأ أو إهمال بعدما ثبت تعاطيه لمادة كلوستيبول، أحد المواد المحظورة، في اختبارين للكشف عن تعاطي المنشطات في مارس 2024.

وذكر الموقع الرسمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أن وادا ترى أن الحكم بعدم وجود خطأ أو إهمال لم يكن صحيحاً وفقاً للقواعد المعمول بها.

وتسعى «وادا» لإيقاف سينر لفترة تتراوح ما بين عام إلى عامين، ولا تسعى إلى إلغاء أي نتائج، باستثناء النتائج التي فرضتها بالفعل محكمة الدرجة الأولى.

وأضاف المصدر ذاته أنه لن يتم الإدلاء بأي تعليقات في هذه القضية لحين النظر فيها من جانب المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.