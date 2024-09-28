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الرياضة

فينيسيوس يلعب «ديربي مدريد» حماية الشرطة!

فينيسيوس يلعب «ديربي مدريد» حماية الشرطة!
28 سبتمبر 2024 19:13

 
مدريد (د ب أ)


أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنها ستطالب الشرطة بالتحرك ضد مروجي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أنها تستهدف الترويج للتصرفات العنصرية بحق البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو الأحد.

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ودعت الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، جماهير أتلتيكو بارتداء أقنعة للوجه للحيلولة دون التعرف عليهم من قبل الجهات المعنية المختصة بالتعرف على الأفراد المشاركين في هتافات عنصرية أو إهانات خلال المباريات.
وطالما يتعرض فينيسيوس صاحب البشرة السمراء لإساءات عنصرية في مباريات ريال مدريد التي تقام خارج ملعبه، خلال المواسم الأخيرة، وكانت أسوأها تلك التي حدثت قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو في يناير 2023 حينما تم شنق دمية على هيئته فوق جسر في مدريد، وجرى القبض على أربعة أشخاص لتورطهم في تلك الواقعة، وهم الآن يواجهون اتهامات جنائية قد تؤدي إلى سجنهم لمدة أربع سنوات.
وأكدت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطالب الشرطة بالعثور على الأشخاص الذين يقفون وراء حملة إخفاء الوجوه خلال مباراة الديربي، والقبض عليهم.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
فينيسيوس جونيور
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