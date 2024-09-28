خيتافي.. «أول فرحة»



مدريد (د ب أ)



حقق خيتافي فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2- صفر ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

أنهى خيتافي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله ماورو أرامباري في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني عزز الفريق المدريدي تفوقه بهدف ثانٍ سجله لويس مييا في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ورفع خيتافي رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط ليقفز خمس خطوات للأمام في جدول الترتيب إلى المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط.

أما ألافيس، فقد سقط في فخ الخسارة للجولة الثانية على التوالي، بعد هزيمته أمام ريال مدريد بنتيجة 2- 3 يوم الثلاثاء الماضي، وتجمد رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.