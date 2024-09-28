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الرياضة

كلباء يحتفل بالفوز الأول أمام خورفكان في «الديربي»

كلباء يحتفل بالفوز الأول أمام خورفكان في «الديربي»
28 سبتمبر 2024 19:36

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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قاد الإيراني مهدي قائدي، ومواطنه شهريار موجانلو، كلباء إلى الفوز الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، على حساب مضيفه خورفكان 2-0، في مباراة «ديربي الساحل الشرقي»، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة الرابعة».
وسجل قائدي وشهريار موجانلو «ثنائية» الضيوف، في الدقيقتين 43 و74، ليقودا «النمور» إلى الفوز الأول، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط من ثلاث مباريات، وله مباراة مؤجلة أمام العين، ليتقدم إلى المركز الثامن، مقابل بقاء «النسور» الذي تكبد الخسارة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.
وانتظر «النمور» حتى الدقيقة 43، لينجح في زيارة مرمى أحمد حمدان حارس خورفكان، من تسديدة مهدي قائدي في الدقيقة 43، بعد تمريرة الإيطالي دانيل بيسا قائد «الأصفر».
وفي الشوط الثاني، أضاف شهريار موجانلو الهدف الثاني لـ «النمور» في الدقيقة 74، من كرة رأسية، مترجماً عرضية بيسا صاحب تمريرة الهدف الأول من الضربة الحرة، وهو أول أهداف موجانلو في الدوري مع كلباء، بعدما سجل هدفاً لفريقه في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
خورفكان
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