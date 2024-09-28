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الرياضة

جمعية الإمارات للخيول العربية توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا

جمعية الإمارات للخيول العربية توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا
28 سبتمبر 2024 20:04

 
آخن (وام)

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بيان صادر من الهلال الأحمر الإماراتي


وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألمانية، تستهدف تعزيز التعاون بمجال تبادل البحوث عن الخيل العربية وأصولها، واعتماد رابط مشترك بين سجلات الجمعيتين، فيما يخص السلالات والبحث في أنسابها والاستفادة المتبادلة من الدراسات والبرامج والفعاليات عن الخيل العربية.
جرى توقيع المذكرة أمس في مدينة آخن الألمانية، على هامش بطولة كأس كل الأمم التي تنظمها الجمعية الألمانية، بحضور محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، ومانفريد جيدزيني رئيس الجمعية الألمانية للخيول العربية.
وبموجب المذكرة تتبادل الجمعيتان المعرفة والبحوث بشأن تقنيات تربية الخيول وأساليب الحفاظ على سلالاتها إلى جانب إسهامها في توثيق سجلات أنساب الخيول بطريقة مبتكرة تسهل عمليات البحث والإحصاء.
تعد المذكرة نقلة نوعية بمسيرة الاهتمام بالخيول العربية في الإمارات، وواحدة من دول أوروبا المتطورة تسهم في تسخير أحدث برامج التكنولوجيا لخدمة الملاك والمربين والعارضين، وتقديم نموذج ملهم في استدامة العمل على تطوير الخدمات والبرامج كافة.

الإمارات
ألمانيا
جمعية الإمارات للخيول العربية
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