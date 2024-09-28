لايبزج إلى «الوصافة» في «البوندسليجا»

برلين (د ب أ)



تقدم لايبزج لوصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» بفوزه الكاسح على ضيفه أوجسبورج 4 - صفر، في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وفي بقية المباريات، فاز سانت باولي على مضيفه فرايبورج 3 - صفر وهايدنهايم على مضيفه ماينز 2 - صفر، وبوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه يونيون برلين 1 - صفر وتعادل فولفسبورج مع ضيفه شتوتجارت 2-2.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، مهد المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو للفوز العريض للايبزج على ضيفه أوجسبورج بعد تسجيله هدفين في أول ربع ساعة.

وفي الشوط الثاني، أحرز البلجيكي لويس أوبيندا وتشافي سيمونز الهدفين الثالث والرابع للايبزج في الدقيقتين 46 و57.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أوجسبورج عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب ميوا أرينا، تقدم مارفن بيرينجر بهدف لهايدنهايم في الدقيقة 15، ثم تعرض ماينز لصدمة قوية لطرد لاعبه أندرياس هانش أولسن في الدقيقة 29، وأنهى هايدنهايم أيضاً المباراة بعشرة لاعبين لطرد نيكلاس دورش في الدقيقة 80، لكن بعدها بست دقائق تمكن يان شوبنر من تسجيل الهدف الثاني للفريق.

الفوز رفع رصيد هايدنهايم إلى تسع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد ماينز عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب فولكسفاجن أرينا، تقدم جوناس ويند بهدف لفولفسبورج في الدقيقة 20، ثم تعادل إنزو ميلوت لشتوتجارت في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني سجل محمد عمورة الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 68، بعد خمس دقائق من طرد أتاكان كارازور لاعب شتوتجارت. ورغم النقص العددي، تمكن دينيز أونداف من خطف هدف التعادل لشتوتجارت في الوقت بدل الضائع.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن مقابل أربع نقاط لفولفسبورج في المركز الثالث عشر.

وحقق فريق سانت باولي انتصاره الأول في الموسم الحالي، وتغلب على مضيفه فرايبورج بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم التونسي إلياس سعد بهدف لسانت باولي في الدقيقة 12 ثم أضاف دابو افولايان الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم عاد إلياس سعد وسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة 72، ورفع الفوز رصيد سانت باولي إلى أربع نقاط، ليتقدم للمركز الرابع عشر، وتوقف رصيد فرايبورج عند تسع نقاط في المركز السابع.

وعلى ملعب بروسيا بارك، اقتنص مونشنجلادباخ فوزاً مثيراً من ضيفه يونيون برلين، بهدف قاتل سجله توماس كفانكارا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع رفع رصيد جلادباخ إلى ست نقاط في المركز العاشر، بفارق نقطتين عن يونيون برلين صاحب المركز التاسع.