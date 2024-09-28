الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال ينجو من «صاعقة ليستر» في «الوقت القاتل»!

أرسنال ينجو من «صاعقة ليستر» في «الوقت القاتل»!
28 سبتمبر 2024 20:34

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
صلاح يهدي ليفربول صدارة «البريميرليج»
بالمر: لماذا 4 وليس 6؟


فرط أرسنال في تقدمه بهدفين، لكنه سجل بعدها هدفين، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليفوز 4-2 على ضيفه ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان فريق المدرب ميكل أرتيتا متفوقاً على ليستر سيتي، في الشوط الأول، بعدما سجل جابرييل مارتينيلي أول أهدافه هذا الموسم، ليضع النادي اللندني في المقدمة، بعد 20 دقيقة من البداية، ثم مرر مارتينيلي الكرة إلى لياندرو تروسار، ليسجل الهدف الثاني لأرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
ولم يكن هناك أي وجود لليستر في الشوط الأول، لكنه حصل على فرصة العودة للمباراة، عندما أرسل جيمس جاستن ركلة حرة، وجدت طريقها إلى مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال في الدقيقة 47، ثم أحرز جاستن هدف التعادل في الدقيقة 63، ليصعق أصحاب الأرض.
لكن أرسنال لم يستسلم وسجل تروسار من ركلة ركنية، نفذها بوكايو ساكا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضمن كاي هافرتز النقاط الثلاث.
وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 14 نقطة، متساوياً مع مانشستر سيتي المتصدر الذي تعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
ليستر سيتي
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
علوم الدار
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
اليوم 20:34
رئيس الوزراء الغيني أمادو أوري با، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
غينيا مستعدة للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات في هايتي
29 سبتمبر 2024
جانب من الفعالية
الأخبار العالمية
رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 تستضيفان حدثاً رفيع المستوى لدعم العمل المناخي
29 سبتمبر 2024
لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
لافروف يوجه تحذيرا إلى الدول الغربية
29 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©