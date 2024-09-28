أرسنال ينجو من «صاعقة ليستر» في «الوقت القاتل»!



لندن (رويترز)



فرط أرسنال في تقدمه بهدفين، لكنه سجل بعدها هدفين، في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليفوز 4-2 على ضيفه ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق المدرب ميكل أرتيتا متفوقاً على ليستر سيتي، في الشوط الأول، بعدما سجل جابرييل مارتينيلي أول أهدافه هذا الموسم، ليضع النادي اللندني في المقدمة، بعد 20 دقيقة من البداية، ثم مرر مارتينيلي الكرة إلى لياندرو تروسار، ليسجل الهدف الثاني لأرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يكن هناك أي وجود لليستر في الشوط الأول، لكنه حصل على فرصة العودة للمباراة، عندما أرسل جيمس جاستن ركلة حرة، وجدت طريقها إلى مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال في الدقيقة 47، ثم أحرز جاستن هدف التعادل في الدقيقة 63، ليصعق أصحاب الأرض.

لكن أرسنال لم يستسلم وسجل تروسار من ركلة ركنية، نفذها بوكايو ساكا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضمن كاي هافرتز النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 14 نقطة، متساوياً مع مانشستر سيتي المتصدر الذي تعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد.