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الرياضة

بالمر يدخل تاريخ «البريميرليج» في شوط!

بالمر يدخل تاريخ «البريميرليج» في شوط!
28 سبتمبر 2024 20:39

 
لندن (د ب أ)

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بالمر: لماذا 4 وليس 6؟


توهج صانع الألعاب الشاب كول بالمر، بتسجيل أربعة أهداف، ليقود فريقه تشيلسي للفوز على برايتون بنتيجة 4-2، ضمن الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
باغت برايتون مضيفه بهدف مبكر سجله جورجينيو روتر، بعد مرور سبع دقائق من اللقاء الذي أُقيم في ملعب ستامفورد بريدج.
وأدرك تشيلسي التعادل بهدف بالمر في الدقيقة 21، بعد تمريرة من زميله السنغالي نيكولاس جاكسون.
وبعد سبع دقائق، أضاف بالمر الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة زميله جادون سانشو.
وأضاف بالمر هدفاً ثالثاً في الدقيقة 31 من ركلة حرة سددها ببراعة في المقص الأيسر، قبل أن ينجح برايتون في تقليص الفارق بهدف ثانٍ سجله كارلوس باليبا في الدقيقة 34، وأكمل بالمر «السوبر هاتريك» بهدف رابع سجله في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة بينية متقنة من سانشو.
ودخل بالمر التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الممتد على مدار 32 عاماً، يسجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الشوط الأول.
كما أهدى الإنجليزي الدولي الواعد فريقه ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة، ليقفز للمركز الثالث في جدول الترتيب ليواصل الصحوة تحت قيادة مدربه إنزو ماريسكا.
في المقابل، تجمد رصيد برايتون عند تسع نقاط في المركز الثامن.
وفي مواجهة أخرى بالتوقيت نفسه، ألحق فولهام الخسارة الأولى بمضيفه نوتنجهام فورست بالفوز عليه بهدف سجله المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
ورفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع نوتنجهام للمركز التاسع برصيد تسع نقاط.
كما حقق إيفرتون فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بالتغلب على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الفريق اللندني عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر، وبقى بلا فوز منذ انطلاقة المسابقة هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
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كول بالمر
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