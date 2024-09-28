الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالمر: لماذا 4 وليس 6؟

بالمر: لماذا 4 وليس 6؟
28 سبتمبر 2024 21:59

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
صلاح يهدي ليفربول صدارة «البريميرليج»
بالمر يدخل تاريخ «البريميرليج» في شوط!


قال كول بالمر صانع ألعاب تشيلسي، إنه كان يتطلع لإحراز المزيد من الأهداف في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على برايتون 4-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
قال كول بالمر بعد تسجيل أهداف فريقه الأربعة في شباك برايتون «كان يجب أن أسجل خمسة أو ستة أهداف».
وأضاف لاعب تشيلسي عبر قناة (بي بي سي) «انزعجت بعد إهدار أول فرصة، ولكن بسبب اعتماد برايتون على دفاع متقدم، شعرت أننا سنحصل على المزيد من الفرص».
وأشار الإنجليزي الدولي الشاب «لقد وضع المدرب إنزو ماريسكا خطة لعب جيدة، وكنا جيدين للغاية في استغلال التمريرات خلف خط دفاعهم».
وتابع «برايتون فريق جيد للغاية، يجيد الاستحواذ على الكرة، وهو ما يشبه أسلوب لعبنا، وكنا بحاجة للحصول على النقاط الثلاث، وهو ما تحقق، ومن جانبي أحاول دائما بذل أقصى جهد لدي في كل مباراة». وأبدى كول بالمر سعادة بتشبيهه بالنجم السابق لمنتخب هولندا وفريق أرسنال، دينيس بيركامب، قائلاً «أعرف أنه أحد أساطير الدوري الإنجليزي، ولكن لم أشاهده لأنني كنت صغيراً للغاية، بل تابعت عدداً من مقاطع الفيديو له، وكان لاعباً من الطراز الأول».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
برايتون
كول بالمر
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
علوم الدار
حمدان بن محمد يختتم زيارة رسمية لأوزبكستان
اليوم 20:34
رئيس الوزراء الغيني أمادو أوري با، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
غينيا مستعدة للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات في هايتي
29 سبتمبر 2024
جانب من الفعالية
الأخبار العالمية
رئاستا مؤتمر الأطراف COP28 وCOP29 تستضيفان حدثاً رفيع المستوى لدعم العمل المناخي
29 سبتمبر 2024
لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
لافروف يوجه تحذيرا إلى الدول الغربية
29 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©