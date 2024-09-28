بالمر: لماذا 4 وليس 6؟



لندن (د ب أ)



قال كول بالمر صانع ألعاب تشيلسي، إنه كان يتطلع لإحراز المزيد من الأهداف في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على برايتون 4-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قال كول بالمر بعد تسجيل أهداف فريقه الأربعة في شباك برايتون «كان يجب أن أسجل خمسة أو ستة أهداف».

وأضاف لاعب تشيلسي عبر قناة (بي بي سي) «انزعجت بعد إهدار أول فرصة، ولكن بسبب اعتماد برايتون على دفاع متقدم، شعرت أننا سنحصل على المزيد من الفرص».

وأشار الإنجليزي الدولي الشاب «لقد وضع المدرب إنزو ماريسكا خطة لعب جيدة، وكنا جيدين للغاية في استغلال التمريرات خلف خط دفاعهم».

وتابع «برايتون فريق جيد للغاية، يجيد الاستحواذ على الكرة، وهو ما يشبه أسلوب لعبنا، وكنا بحاجة للحصول على النقاط الثلاث، وهو ما تحقق، ومن جانبي أحاول دائما بذل أقصى جهد لدي في كل مباراة». وأبدى كول بالمر سعادة بتشبيهه بالنجم السابق لمنتخب هولندا وفريق أرسنال، دينيس بيركامب، قائلاً «أعرف أنه أحد أساطير الدوري الإنجليزي، ولكن لم أشاهده لأنني كنت صغيراً للغاية، بل تابعت عدداً من مقاطع الفيديو له، وكان لاعباً من الطراز الأول».