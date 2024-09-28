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الرياضة

«أبيض الشباب» والكويت.. صراع الوصافة في «تصفيات آسيا»

منتخب الشباب خسر أمام كوريا الجنوبية (الاتحاد)
29 سبتمبر 2024 01:40

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يختتم منتخبنا الوطني للشباب، مشواره في منافسات «المجموعة الثالثة» في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، والمؤهلة لنهائيات 2025 في الصين، بلقاء منتخب الكويت «المستضيف» في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على استاد عبدالله الخليفة في الكويت، ضمن «الجولة الخامسة» والأخيرة.
وفقد «أبيض الشباب» فرصة التأهل المباشر عبر صدارة المجموعة، بخسارته أمام منافسه منتخب كوريا الجنوبية، 1-3 مساء الجمعة، ضمن «الجولة الرابعة»، تقدم كيم وون لمنتخب كوريا من ركلة جزاء في الدقيقة 26، وأدرك حازم عباس التعادل للأبيض في الدقيقة 41، قبل أن يسجل المنافس هدفين في الشوط الثاني بواسطة كيم جيول 60، والبديل يون دويونج 91.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز لبنان على جزر شمال ماريانا 8-0 على نفس الملعب، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب الكويت المضيف.
وانفردت كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من الإمارات والكويت، و3 للبنان، في حين بقي رصيد جزر شمال ماريانا خالياً من النقاط، حيث ضمن منتخب كوريا التأهل للنهائيات بفارق المواجهات المباشرة أمام الإمارات والكويت.
ويتنافس في المقابل، منتخبا الإمارات والكويت على مقعد الوصافة في «الجولة الخامسة»، والمقررة مساء اليوم، حيث يلتقي «أبيض الشباب» بنظيره «الأزرق الكويتي»، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة لبنان.
ويشارك في التصفيات القارية، 45 منتخباً وُزعت على 10 مجموعات، حيث تقام مباريات المجموعات العشر «خمسة من أربعة منتخبات، وخمسة من خمسة منتخبات» بنظام الدوري عبر التجمع.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المضيف.

أبيض الشباب
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