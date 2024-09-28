الجزيرة يستعيد التوازن بـ «ثلاثية» أمام النصر



مراد المصري (أبوظبي)



استعاد الجزيرة التوازن، بفوز ثمين على النصر 3-1، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ختام «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليصل «فخر أبوظبي» إلى «النقطة السادسة»، فيما توقف رصيد «العميد» عند العدد نفسه من النقاط.

وسجل للجزيرة نبيل فقير من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وبرونو في الدقيقتين 37، والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وأحرز للنصر، عادل تعرابت في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أيضاً.

ترجم الجزيرة تفوقه مبكراً، بعدما تقدم بهدف سجله نبيل فقير، من ضربة جزاء، بعد 5 دقائق من «ضربة البداية»، وعزز برونو التقدم بهدف ثانٍ، عقب هجمة منظمة، بدأها النني، ووصلت إلى فقير الذي وضع الكرة على «طبق من ذهب» أمام خط المرمى، أودعها برونو بسهولة في الدقيقة 37، وهو الهدف رقم 100 الذي يشهده الدوري هذا الموسم.

وعاد برونو ليضيف الهدف الثالث للجزيرة، من هجمة مرتدة سريعة، وصلته الكرة بمواجهة الحارس داخل المنطقة، ليسكنها بسهولة داخل المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

قلص عادل تعرابت الفارق بكرة رأسية من داخل المنطقة في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.