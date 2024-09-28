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الرياضة

فلاهوفيتش ينهي «صيام» يوفنتوس!

فلاهوفيتش ينهي «صيام» يوفنتوس!
28 سبتمبر 2024 22:30

 
جنوة (رويترز)

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سجل المهاجم دوسان فلاهوفيتش هدفين، ليساعد يوفنتوس على الفوز 3-صفر أمام مضيفه جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليتصدر فريق المدرب تياجو موتا الترتيب.
وسجل فلاهوفيتش الهدف الأول من ركلة جزاء، حصل عليها يوفنتوس، بسبب لمسة يد في بداية الشوط الثاني، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 55 من زاوية ضيقة.
وحسم البديل فرانسيسكو كونسيساو الفوز، بتسديدة منخفضة من لمسة واحدة في وقت متأخر من المباراة.
أقيمت المباراة في جنوى خلف أبواب مغلقة، بعد أعمال عنف جماهيرية خلال مباراة كأس إيطاليا ضد فريق سامبدوريا من الدرجة الثانية، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 50 شخصاً.
ويتصدر يوفنتوس، الذي تعادل دون أهداف في آخر ثلاث مباريات بالدوري، جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من ست مباريات، متقدماً بنقطة واحدة على تورينو صاحب المركز الثاني الذي يستضيف لاتسيو الأحد. 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
جنوى
دوسان فلاهوفيتش
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