«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت أجواء الحماس والتحدي، في ثاني أيام الجولة الثالثة، من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، فئة «من دون البدلة»، مع منافسات فئة البراعم والناشئين تحت 12 و14 عاماً، حيث أظهرت المواهب الصاعدة مستويات متميزة على البساط.

وتمثل البطولة نقطة انطلاق للكثير من اللاعبين في عالم الجوجيتسو، حيث تمنحهم الفرصة لتعلم قيم المنافسة والانضباط منذ سن مبكرة، وهو ما انعكس اليوم في النزالات الحماسية التي جمعت بين القوة البدنية والروح الرياضية العالية والمهارة العالية.

وحضر منافسات اليوم الثاني، وشارك في تتويج الفائزين، الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومحمد أحمد الظهوري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وعارف الشحي، مدير فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في أم القيوين، وخالد الشامسي، مدير فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في الشارقة.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في صدارة المنافسات، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «تشكل بطولة خالد بن محمد بن زايد مدرسة للأجيال الناشئة، ومع كل جولة نرى كيف يتعلم اللاعب قيم التحدي والمثابرة والانضباط، وتمنحهم هذه البطولة فرصة استثنائية لاكتساب مهارات مهمة تغرس فيهم خصال الصبر والمنافسة والتعامل مع والتحديات والتفكير، مما ينعكس إيجاباً على مختلف نواحي حياتهم ومستقبلهم، وتمتاز رياضة الجوجيتسو بمنحهم فرصة فريدة لتطوير مهارات التركيز وسرعة البديهة، وهي أمور ينعكس أثرها الإيجابي ليس فقط على البساط، بل في حياتهم اليومية أيضاً». وقال سعيد علي العاجل: «نرى مشاركة كبيرة من الرياضيين الصغار في البطولة، سواء من المواطنين أو المقيمين، بما يعكس حرص اتحاد الجوجيتسو على نشر هذه اللعبة على مستوى الدولة، وتتمتع بطولة خالد بن محمد بن زايد بأهمية كبرى في قلوب الجميع، وتسهم في غرس القيم الإنسانية مثل الاحترام والتسامح بين هؤلاء الأطفال، وهي أمور لا تقل أهمية عن الفوز في المباريات».

وقال المدرب محمد أحمد المازمي من نادي شباب الأهلي: «يشارك عدد كبير من اللاعبين اليوم باسم النادي، وبدأنا الاستعداد للبطولة منذ شهرين، ونشهد ثمرة ذلك مع النتائج الطيبة والجهود اللافتة من لاعبينا، وتحظى البطولة بمستوى رفيع من التنظيم على المستويات كافة، سواء الفرق الفنية أو التحكيمية، ونلمس تطوراً متواصلاً في جميع البطولات».