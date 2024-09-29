موناكو.. «القاضية 98»!

باريس (أ ف ب)



لحق موناكو بباريس سان جيرمان إلى الصدارة، بفوزه القاتل على ضيفه مونبلييه 2-،1 في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووجد موناكو نفسه متخلفاً بهدف للكونغولي رابي نزينجولا (16)، وأدرك له الأميركي فولارين بالوجان التعادل (32)، قبل أن يخطف «البديل» السنغالي لامين كامارا هدف الفوز، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وبعد 6 دقائق من طرد لاعب الفريق الضيف تانجي كوليبالي.

وواصل موناكو سلسلة انتصاراته، بتحقيقه انتصاره الرابع توالياً في مختلف المسابقات، بينها الفوز على برشلونة الإسباني 2-1 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه القاري الثاني أمام دينامو زغرب الكرواتي.

ورفع نادي الإمارة الذي احتفل بمرور 100 عام على تأسيسه، وحافظ على سجله خالياً من الخسارة في مختلف المسابقات هذا الموسم رصيده إلى 16 نقطة، متساوياً مع سان جيرمان حامل اللقب، وبات يتقدم بفارق ثلاث نقاط عن شريكهما السابق مرسيليا الثالث الذي يحلّ ضيفاً على ستراسبورج الأحد.

وتعادل لنس مع ضيفه نيس سلباً، في مباراة عودة مدرب الأخير فرانك إيز إلى ملعب «ستاد بولارت»، حيث حقق إنجازاته مع فريقه السابق.

وحافظ لنس الخامس مع 10 نقاط بفارق الأهداف عن ليل الرابع الفائز على لوهافر بثلاثية، ونيس السادس الذي يتأخر عنهما بفارق نقطتين بانتظار بقية النتائج، على حظوظهما في المنافسة على مراكز المقدمة، بعد لقاء شهد العديد من الفرص، ولكن الكثير من التسرع من الجانبين.

وبعد أسبوع على سحقه سانت إتيان 8-0 في المرحلة الماضية، غابت النجاعة الهجومية عن لاعبي نيس الذي أدخل عليه مدربه إيز الكثير من التغييرات، بهدف تعويض غيابات عدة للإصابة، وذلك بعد ثلاث أيام من تعادله أمام ريال سوسيداد الإسباني 1-1 في مستهل مغامرته في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وصفقت جماهير ملعب «ستاد بولارت» لمدربها السابق الذي غادر الفريق بشكل مفاجئ نهاية الموسم المنصرم، بعد أعوام عدة قضاها في صفوفه (2020-2024).

وكان لنس الأفضل في الشوط الأول، إلّا أن رجال المدرب الشاب البلجيكي ويل ستيل (31 عاماً) فشلوا في ترجمة فرصهم إلى أهداف، ما يعكس سقوطهم في فخ التعادل السلبي للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم.

وطرد الحكم المهاجم المغربي أنس الزروري (84) ببطاقتين صفراوين، بعدما دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 58.

وقاد المهاجم الكندي جوناثان ديفيد فريقه ليل إلى الفوز على مضيفه لوهافر بتسجيله ثلاثية اللقاء في الدقائق 23 و35 و79.

وانقذ حارس لوهافر أرثور ديسماس فريقه من هدف رابع بتصديه لركلة جزاء نفذها الإنجليزي أنجل جوميز (95).

وأنهى ليل سلسلة من 5 مباريات من دون فوز، في حين يتحضر لاستقبال ريال مدريد الإسباني في المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة الأربعاء.