الهلال.. «قمر 15»

الرياض (أ ف ب)



استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بمواصلته «العلامة الكاملة»، بفوز خامس توالياً، عندما تغلب على مضيفه الخلود 4-2 ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

وسجل السنغالي خاليدو كوليبالي (38) والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا (43) وعلي البليهي (45) والبرازيلي رينان لودي (48) أهداف الهلال، فيما سجل أهداف الخلود همام مبروك الهمامي (51) والنيجيري وليام تروست إيكونج (87 من ركلة جزاء).

وعزز الهلال صدارته برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر اتحاد جدة الذي انتزع الصدارة مؤقتاً بفارق الأهداف، عندما تغلب على ضيفه الخليج 4-1 في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد الخلود عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وانتظر الهلال الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل، عندما سدد لودي كرة قوية ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام كوليبالي الذي أسكنها الشباك.

ومرر سالم الدوسري الكرة على يمين الملعب إلى مالكوم الذي راوغ دفاع الخلود وسددها رائعة في الشباك (43).

وأنهى الهلال الشوط الأول بهدف ثالث سجله المدافع البليهي، بعدما وصلته كرة عرضية من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش داخل المنطقة (45).

وواصل لاعبو الهلال الضغط على دفاع الخلود، مع بداية الشوط الثاني، وأضاف لودي الرابع، بعد تلقيه كرة بينية داخل المنطقة (48).

وقلص الخلود الفارق عبر الهمامي، من كرة عرضية داخل المنطقة (70)، قبل أن يحصل على ركلة جزاء، لعرقلة المهاجم الكونغولي الديموقراطي جاكسون موليكا من حارس الدولي المغربي ياسين بونو، انبرى لها إيكونج بنجاح مسجلاً الهدف الثاني لفريقه (87).

وحقق العروبة فوزه الثاني توالياً وهذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه ضمك بهدف سجله الإسباني كريستيان تيو (45+7).

ورفع العروبة رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ضمك عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وحقق الأخدود انتصاره الأول هذا الموسم، عندما تغلب على مضيفه الفتح 4-2، وتقدم الفتح بهدفين لدجانيني تافاريس من الرأس الأخضر (7) والجزائري سفيان بن دبكة (19)، ورد الأخدود برباعية تناوب على تسجيلها المالي إبراهيما كوني (26) ونايف عسيري (70) والغاني نوليدج موسونا (74) ونايف صالح الجحيف (91).

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعب الفتح نوح الموسى في الدقيقة 54، ولاعب الأخدود سعيد الربيعي (59).

وتخلص الأخدود من المركز الأخير، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.