«طعنة رباعية» في قلب برشلونة!

مدريد (أ ف ب)



أكرم أوساسونا وفادة ضيفه برشلونة المتصدر، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، عندما تغلب عليه 4-2 على ملعب «ال سردار» في بامبلونا، في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم أوساسونا الشوط الأول في مصلحته بهدفين للكرواتي أنتي بوديمير (18) وبراين ساراجوسا (28)، وقلص باو فيكتور الفارق مطلع الشوط الثاني (53)، لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين لبوديمير (72 من ركلة جزاء) والبديل آبيل بريتونيس (85)، قبل أن يسجل البديل لامين يامال الهدف الثاني للنادي الكاتالوني (90).

وحرم أوساسونا النادي الكاتالوني من مواصلة انطلاقته المثالية في «الليجا»، وتحقيق فوزه الثامن توالياً، وألحق به الخسارة الأولى في الدوري مع مدربه الجديد الألماني هانزي فليك، والثانية في مختلف المسابقات، بعد سقوطه امام موناكو الفرنسي 1-2 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ودفع فليك ثمن إراحته للثنائي يامال والبرازيلي رافينيا، حيث تخلف فريقه بثنائية نظيفة، قبل أن يحاول تدارك الموقف في الشوط الثاني، بعدما دفع بهما في الدقيقة 59 وفريقه متخلف 1-2، لكن دون جدوى.

وواصل النادي الكاتالوني الذي يستعد لاستضافة يونج بويز السويسري الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة، خوض مبارياته في غياب العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة آخرها حارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيجن الذي لحق بداني أولمو والدنماركي أندرياس كريستسن ومارك برنال والأوروجوياني رونالد أراوخو وفيرمين لوبيز والهولندي فرينكي دي يونج وجافي.

وتجمد رصيد برشلونة عند 21 نقطة، وبات مهدداً من قطبي العاصمة مدريد مطارده المباشر وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد اللذين يلتقيان «الأحد» على ملعب الأخير في قمة المرحلة، حيث يملك الأول فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة والثاني إلى ثلاث نقاط في حال فوزهما.

وعلق بيدري على الخسارة قائلاً «أعتقد أننا لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، والهدف الأول الذي استقبلته شباكنا كان صعباً، حاولنا في الشوط الثاني لكن ذلك لم يكن كافياً.