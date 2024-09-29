الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديربي مدريد».. الريال يتفوق على أتلتيكو!

«ديربي مدريد».. الريال يتفوق على أتلتيكو!
29 سبتمبر 2024 10:11

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الريال» يسيطر على «قائمة الأغلى» في «ديربي مدريد»
سان جيرمان ينصب الشباك حول «جناح» دورتموند


يحتضن ملعب «سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو»، مباراة أتلتيكو مدريد أمام الريال في الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، في «ديربي مدريد» ضمن الجولة الثامنة للدوري الإسباني، في مباراة تشهد غياب نجوم كبار،  يتقدمهم كيليان مبابي نجم الريال للإصابة.
وقبل موقعة ديربي أتلتيكو مدريد ضد الريال، اصطدم الملكي بنظيره «كوماندوز» مدريد، في 230 مباراة رسمية بكل المسابقات على مر التاريخ، انتهت 116 منها بفوز «الميرنجي» مقابل 59 انتصاراً لـ«الروخي بلانكوس»، فيما حسم التعادل 55 مباراة بين الفريقين، وأحرز ريال مدريد 396 هدفاً داخل شباك «الأتليتي»، فيما سجل الأخير 304 أهداف أمام «الميرنجي».
يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 17 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، بعد تعثر «البارسا» برباعية مقابل هدفين أمام أوساسونا، ما يشعل أجواء مواجهة «ديربي مدريد» الليلة، وجمع مدريد نقاطه الـ17 من 5 انتصارات وتعادلين حتي الآن، فيما سجل 16 هدفاً، واستقبل 5 أهداف.
ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول «الليجا»، برصيد 15 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات، وسجل 11 هدفاً، واستقبل 3 أهداف، ويتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، والذي تُوج به الموسم الماضي، حيث حصل على البطولة للمرة الـ36 في تاريخه.
فيما يملك أتلتيكو مدريد 11 لقباً في تاريخه بالدوري الإسباني آخرها نسخة موسم 2020-2021، ويستهدف التتويج باللقب الـ12 هذا الموسم.
وكان أتلتيكو مدريد قد فاز على الريال 3-1 في الدور الأول من الدوري في الموسم الماضي، فيما انتهت مواجهة الدور الثاني بالتعادل 1-1 بين قطبي مدريد.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة
كيليان مبابي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح
اليوم 12:37
طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»
الرياضة
طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»
اليوم 12:25
بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
الرياضة
بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
اليوم 12:00
سيلفا «البركان النشط» في عجمان!
الرياضة
سيلفا «البركان النشط» في عجمان!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©