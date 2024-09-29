«ديربي مدريد».. الريال يتفوق على أتلتيكو!

معتز الشامي (أبوظبي)



يحتضن ملعب «سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو»، مباراة أتلتيكو مدريد أمام الريال في الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، في «ديربي مدريد» ضمن الجولة الثامنة للدوري الإسباني، في مباراة تشهد غياب نجوم كبار، يتقدمهم كيليان مبابي نجم الريال للإصابة.

وقبل موقعة ديربي أتلتيكو مدريد ضد الريال، اصطدم الملكي بنظيره «كوماندوز» مدريد، في 230 مباراة رسمية بكل المسابقات على مر التاريخ، انتهت 116 منها بفوز «الميرنجي» مقابل 59 انتصاراً لـ«الروخي بلانكوس»، فيما حسم التعادل 55 مباراة بين الفريقين، وأحرز ريال مدريد 396 هدفاً داخل شباك «الأتليتي»، فيما سجل الأخير 304 أهداف أمام «الميرنجي».

يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 17 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، بعد تعثر «البارسا» برباعية مقابل هدفين أمام أوساسونا، ما يشعل أجواء مواجهة «ديربي مدريد» الليلة، وجمع مدريد نقاطه الـ17 من 5 انتصارات وتعادلين حتي الآن، فيما سجل 16 هدفاً، واستقبل 5 أهداف.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول «الليجا»، برصيد 15 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات، وسجل 11 هدفاً، واستقبل 3 أهداف، ويتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، والذي تُوج به الموسم الماضي، حيث حصل على البطولة للمرة الـ36 في تاريخه.

فيما يملك أتلتيكو مدريد 11 لقباً في تاريخه بالدوري الإسباني آخرها نسخة موسم 2020-2021، ويستهدف التتويج باللقب الـ12 هذا الموسم.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز على الريال 3-1 في الدور الأول من الدوري في الموسم الماضي، فيما انتهت مواجهة الدور الثاني بالتعادل 1-1 بين قطبي مدريد.