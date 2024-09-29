«رونالدو النصر».. «أرقام تاريخية» في «ديربي مدريد»!



معتز الشامي (أبوظبي)



ينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، وريال مدريد السابق، بسلسلة أرقام تاريخية واستثنائية تفرضها المواجهة المرتقبة اليوم في «ديربي مدريد» بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

حيث يحتل رونالدو قائمة هدافي «ديربي مدريد»، قبل المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، بملعب «سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو»، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويعتلي رونالدو قائمة هدافي ديربي مدريد عبر التاريخ برصيد 22 هدفاً، أحرزها في شباك أتلتيكو بكل المسابقات، حينما كان لاعباً ضمن صفوف الريال من 2009 إلى 2018.

ويتفوق رونالدو على الراحل ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد السابق، الذي حل خلف «الدون» في القائمة برصيد 15 هدفاً فقط، ثم سانتيانا لاعب الملكي ثالثاً برصيد 14 هدفاً، وبعده فيرينك بوشكاش أسطورة «الميرنجي» رابعاً برصيد 13 هدفاً، وأخيراً إميليو بوتراجينيو مهاجم الريال السابق برصيد 12 هدفاً.

ويعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين اللذين مروا على ريال مدريد، وضمن الأفضل في التاريخ، حيث ارتدى قميص الملكي لمدة 9 سنوات من 2009 إلى 2018، كما لعب 438 مباراة مع الريال، وسجل 450 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي للملكي في جميع المسابقات على مر التاريخ، وبفارق 98 هدفاً عن كريم بنزيمة لاعب الفريق السابق صاحب الـ352 هدفاً من 642 مباراة، فيما صنع «الدون» 131 هدفاً مع «الميرنجي».

وتُوج رونالدو بـ15 لقباً مع ريال مدريد، هي 2 الدوري الإسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس ملك إسبانيا، 2 كأس السوبر الإسباني، 2 كأس السوبر الأوروبي، 3 كأس العالم للأندية على الترتيب.