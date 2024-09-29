سان جيرمان ينصب الشباك حول «جناح» دورتموند



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم ينجح باريس سان جيرمان حتى الآن، في تعويض رحيل نجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، وكان بخيلاً في الإنفاق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة التي انتهت في 30 أغسطس الماضي، مكتفياً بالحصول على خدمات 4 لاعبين فقط، ليس بينهم «نجم سوبر»، وهم الحارس الروسي ماتفي سافونوف، والبرتغالي جواو نيفيز «20عاماً»، والإكوادوري ويليام باتشو «23عاماً»، والفرنسي ديزيري دوي «19عاماً».

وفشل سان جيرمان في التعاقد مع «نجم سوبر»، خلال «الميركاتو الصيفي»، رغم أنه بذل محاولات كثيرة لاستقدام أحد النجوم في الخط الهجومي، وقُوبلت عروضه بالرفض من جانب نخبة من النجوم، أبرزهم النيجيري فيكتور أوسيمين، والبرتغالي رافائيل لياو، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، والإسباني نيكو وليامز، والجورجي كفاراتسخيليا وغيرهم.

غير أن إدارة سان جيرمان تستعد من الآن، لنصب شباكها حول نجم من الدوري الألماني «البوندسليجا»، على أمل الحصول على خدماته، في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، أو «الميركاتو الصيفي» على أقصى تقدير.

وأفادت المعلومات التي نشرها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن «الباريسي» مهتم بالجناح الألماني كريم أديمي «22عاماً» لاعب بروسيا دورتموند، على أمل ضمه في يناير القادم، أو في «صيف 2025».

وقال الموقع إن المشكلة التي تواجه سان جيرمان، تتمثل في أن ناديين آخرين من كبار أوروبا، يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي يسعيان بجدية نحو هذا الهدف، الأول لتعويض رحيل كييزا إلى «الريدز»، والثاني لتعويض احتمال رحيل المصري محمد صلاح في حالة تفكيره في ذلك بنهاية الموسم.

وتبلغ القيمة السوقية لكريم أديمي 45 مليون يورو، ومن المنتظر أن يُشعل أسواق الانتقالات القادمة.

بدأ كريم أديمي، المولود في 18 يناير 2002، مسيرته الاحترافية في ريد بول سالزبورج النمساوي في 2018، حيث لعب 68 مباراة، وسجل 27 هدفاً، ثم انتقل إلى بروسيا دورتموند في «صيف 2022».

وحصل أديمي مع ريد بول سالزبورج على بطولة الدوري النمساوي مرتين، وكأس النمسا مرتين، كما حصل مع المنتخب على بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة.

ولعب كريم أديمي، الذي يحمل 3 جنسيات «ألمانية ورومانية ونيجيرية»، لمنتخبات الشباب الألمانية من 2018 إلى 2021، وانضم إلى منتخب «المانشافت» الأول في 2021.