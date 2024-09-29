الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الريال» يسيطر على «قائمة الأغلى» في «ديربي مدريد»

«الريال» يسيطر على «قائمة الأغلى» في «ديربي مدريد»
29 سبتمبر 2024 10:38

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان ينصب الشباك حول «جناح» دورتموند
«رونالدو النصر».. «أرقام تاريخية» في «ديربي مدريد»!


يستضيف ملعب «سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو»، مباراة أتلتيكو ضد ريال مدريد اليوم الأحد، في «ديربي مدريد» ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
وقبل موقعة الديربي بين أتلتيكو وريال مدريد، يسيطر الملكي على قائمة أغلى اللاعبين في المباراة، ويتصدرها فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكل منهما 180 مليون يورو، ونستعرض قائمة أغلى اللاعبين في «ديربي مدريد»
فينيسيوس جونيور «ريال مدريد» 180 مليون يورو
كيليان مبابي «ريال مدريد» 180 مليون يورو
فيدي فالفيردي «ريال مدريد» 120 مليون يورو
رودريجو «ريال مدريد» 110 ملايين يورو
إدواردو كامافينجا «ريال مدريد» 100 مليون يورو
أوريلين تشواميني «ريال مدريد» 100 مليون يورو
جوليان ألفاريز «أتلتيكو مدريد» 90 مليون يورو
إندريك «ريال مدريد» 60 مليون يورو
إيدير ميليتاو «ريال مدريد» 60 مليون يورو
كونور جالاجر «أتلتيكو مدريد» 50 مليون يورو

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
فالفيردي
رودريجو
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح
اليوم 12:37
طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»
الرياضة
طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»
اليوم 12:25
بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
الرياضة
بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
اليوم 12:00
سيلفا «البركان النشط» في عجمان!
الرياضة
سيلفا «البركان النشط» في عجمان!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©