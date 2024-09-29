«الريال» يسيطر على «قائمة الأغلى» في «ديربي مدريد»



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف ملعب «سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو»، مباراة أتلتيكو ضد ريال مدريد اليوم الأحد، في «ديربي مدريد» ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقبل موقعة الديربي بين أتلتيكو وريال مدريد، يسيطر الملكي على قائمة أغلى اللاعبين في المباراة، ويتصدرها فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكل منهما 180 مليون يورو، ونستعرض قائمة أغلى اللاعبين في «ديربي مدريد»

فينيسيوس جونيور «ريال مدريد» 180 مليون يورو

كيليان مبابي «ريال مدريد» 180 مليون يورو

فيدي فالفيردي «ريال مدريد» 120 مليون يورو

رودريجو «ريال مدريد» 110 ملايين يورو

إدواردو كامافينجا «ريال مدريد» 100 مليون يورو

أوريلين تشواميني «ريال مدريد» 100 مليون يورو

جوليان ألفاريز «أتلتيكو مدريد» 90 مليون يورو

إندريك «ريال مدريد» 60 مليون يورو

إيدير ميليتاو «ريال مدريد» 60 مليون يورو

كونور جالاجر «أتلتيكو مدريد» 50 مليون يورو