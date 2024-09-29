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الرياضة

بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين

بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
29 سبتمبر 2024 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق يوم السبت 5 أكتوبر المقبل، بطولة الاتحاد لهوكي الجليد رجال وسيدات في نسختها الثالثة، وذلك بعد نجاح البطولة في الأعوام السابقة، بمشاركة 23 فريقاً، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم السبت 12 أكتوبر في صالة الهيلي العين، وبتنظيم شركه «توجزر وي كان»، وتحت مظلة الاتحاد الإماراتي للرياضات الشتوية، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
‎ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين الفرق، وذلك لتقارب المستوى الفني، وسوف يزيد حدة المنافسة فيها اختلاف مدارس لعبة هوكي الجليد لكل فريق سعياً للظفر باللقب.
‎وتقام مباريات البطولة التي تستمر لمدة 7 أيام بنظام مجموعتين للرجال ومجموعتين للسيدات، ومن المتوقع إقامة 66 مباراة مختلفة على مدار البطولة.
‎ومن جهته، أكد جمعة محمد الظاهري، الأمين العام للاتحاد، أن ما وصلت إليه الرياضات الشتوية في الإمارات من تقدم يأتي بفضل دعم القيادة الرشيدة المستمر، ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير الرياضات الشتوية، وقال: «تنظيم هذه البطولة يأتي بهدف تطوير لعبة هوكي الجليد، ورفع المستوى الفني للفرق المشاركة من السيدات والرجال، وذلك بالاحتكاك المستمر وخلق بيئة تنافسية للاعبين، متمنياً التوفيق لجميع الفرق في البطولة.
‎وأكد خالد الحبسي، مدير البطولة، أنه تم إكمال كافة الاستعدادات لتنظيم البطولة من كل النواحي الفنية أو اللوجستية أو الإجرائية، وسخر جميع إمكاناته لضمان نجاحها، مثمناً الدعم المستمر للشركة المنظمة واتحاد الرياضات الشتوية وهيئة السياحة، والتي حققت نجاح البطولة وتطورها، بالإضافه إلى منافسات الرجال هذا العام، وأن اللجنة المنظمة تخطط العام المقبل لإضافة بطولة للناشئين ليصبح مهرجاناً سنوياً لهوكي الجليد.
‎وعبرت فاطمة صياح القبيسي، رئيس الشركة المنظمة للحدث، عن سعادتها الغامرة بانطلاق بطولة الاتحاد، مؤكدة أن البطولة سوف يكون لها الدور الكبير في رفع المستوى الفني للاعبي الإمارات، سواء الرجال أو السيدات استعداداً للبطولات المقبلة، متمنية أن تكون البطولة انطلاقة لتحقيق الإنجازات الرياضية في كل موسم.

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