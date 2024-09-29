منتخب الجودو ينتظم في معسكر اليابان

أبوظبي (الاتحاد)



انتظم منتخب الجودو بمعسكر طوكيو، حتى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، ويُقام بالتنسيق مع الاتحاد الياباني، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد الجودو والجامعة اليابانية منذ سنوات، وأفرزت العديد من الإيجابيات للطرفين.

وتشهد فترة المعسكر سلسلة من التدريبات المشتركة، والمباريات التجريبية بين المنتخبين، والمكسب الحقيقي لمنتخبنا أنه يواجه بطل بطولة العالم 2024 في أبوظبي، وبطل أولمبياد باريس، وحامل لقب بطولة «أبوظبي جراند سلام».

وتأتي استعدادات «المنتخب الشاب» الذي يضم 15 لاعباً ولاعبة، للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام»، بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، وتشهد حضور أبرز نجوم اللعبة في العالم.

وضمت قائمة منتخبنا التي اعتمدها الاتحاد الدولي كلاً من زايد فيصل النقبي، وسيف سالم، وحميد الشامسي في وزن تحت 60 كجم، وراشد وخلف الزعابي، وزايد إبراهيم البلوشي، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وراشد علي المشجري، وكريم عبد اللطيف، ومخمد بيك في وزن تحت 73 كجم، وعزان حسن الزعابي وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وحارب جمعة عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، واللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كجم.

من جانب آخر، يتواصل التسجيل في موقع الاتحاد الدولي للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو»، التي تشهد مشاركة أبرز منتخبات العالم، وفي مقدمتها فرنسا التي تضم أكبر بعثة حتى الآن، ويمثلها 18 لاعباً ولاعبة من أفضل نجوم الجودو، بجانب منتخبات قوية وعريقة مثال ألمانيا وبريطانيا وأوزبكستان، وهولندا، وأميركا ولبنان.