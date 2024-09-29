الأحد 29 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجودو ينتظم في معسكر اليابان

منتخب الجودو ينتظم في معسكر اليابان
29 سبتمبر 2024 11:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»
سيلفا «البركان النشط» في عجمان!


انتظم منتخب الجودو بمعسكر طوكيو، حتى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، ويُقام بالتنسيق مع الاتحاد الياباني، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد الجودو والجامعة اليابانية منذ سنوات، وأفرزت العديد من الإيجابيات للطرفين.
وتشهد فترة المعسكر سلسلة من التدريبات المشتركة، والمباريات التجريبية بين المنتخبين، والمكسب الحقيقي لمنتخبنا أنه يواجه بطل بطولة العالم 2024 في أبوظبي، وبطل أولمبياد باريس، وحامل لقب بطولة «أبوظبي جراند سلام».
وتأتي استعدادات «المنتخب الشاب» الذي يضم 15 لاعباً ولاعبة، للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام»، بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل، وتشهد حضور أبرز نجوم اللعبة في العالم.
وضمت قائمة منتخبنا التي اعتمدها الاتحاد الدولي كلاً من زايد فيصل النقبي، وسيف سالم، وحميد الشامسي في وزن تحت 60 كجم، وراشد وخلف الزعابي، وزايد إبراهيم البلوشي، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وراشد علي المشجري، وكريم عبد اللطيف، ومخمد بيك في وزن تحت 73 كجم، وعزان حسن الزعابي وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وحارب جمعة عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، واللاعبتين بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء محمد النيادي في وزن تحت 57 كجم.
من جانب آخر، يتواصل التسجيل في موقع الاتحاد الدولي للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو»، التي تشهد مشاركة أبرز منتخبات العالم، وفي مقدمتها فرنسا التي تضم أكبر بعثة حتى الآن، ويمثلها 18 لاعباً ولاعبة من أفضل نجوم الجودو، بجانب منتخبات قوية وعريقة مثال ألمانيا وبريطانيا وأوزبكستان، وهولندا، وأميركا ولبنان.

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اليابان
طوكيو
اتحاد الجودو
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
أرشيفية
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح
اليوم 12:37
طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»
الرياضة
طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»
اليوم 12:25
بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
الرياضة
بطولة الاتحاد لهوكي الجليد تنطلق 5 أكتوبر في العين
اليوم 12:00
سيلفا «البركان النشط» في عجمان!
الرياضة
سيلفا «البركان النشط» في عجمان!
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©