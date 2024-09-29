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الرياضة

سيلفا «البركان النشط» في عجمان!

سيلفا «البركان النشط» في عجمان!
29 سبتمبر 2024 11:51


سلطان آل علي (دبي)

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انتزع عجمان انتصاره الأول هذا الموسم على حساب دبا الحصن، وبنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف مقابل هدف، وأخرج الفريق من «سلسلة التعثرات»، في بداية الموسم، ليكون بمثابة «انطلاقة أمل» نحو المزيد من النتائج الإيجابية في الجولات القادمة.
وأعلن عجمان عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي المقيم ليثيري سيلفا، قبل عودة الدوري بالجولة الثالثة، قادماً من نادي الإمارات، وسرعان ما أثبت حضوره بالمساهمة في صناعة الهدف الوحيد لعجمان أمام بني ياس في المباراة التي خسرها «البرتقالي» 3-1.
ودخل سيلفا بديلاً في الدقيقة 59، ولكنه أظهر التأثير المباشر بصناعة الهدف، ولم تكن تلك المساهمة نهاية المطاف، بل هي البداية لمسيرة تبدو مبشرة للّاعب مع «البركان»، حيث صنع ليثيري هدف عجمان الأول في مباراة دبا الحصن، والذي افتتح اللقاء، وبعدها سجل هدفه الأول مع الفريق بنهاية الشوط الأول، وبذلك يكون قد أسهم في 3 أهداف خلال 88 دقيقة فقط مع عجمان في الدوري.
الجدير بالذكر أن سيلفا يملك 15 مساهمة في الدوري، خلال 44 مباراة مع الإمارات وعجمان «سجل 9 وصنع 6»، ومعدل مساهمته هو هدف كل مباراتين تقريباً.
وأكمل المهاجم البرازيلي المقيم 5 سنوات في الدولة منذ انضمامه إلى نادي الإمارات في يوليو 2019.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
دبا الحصن
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