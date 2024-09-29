طارق السيد مدرباً للإمارات في «الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تعاقد نادي الإمارات مع المدرب المصري طارق السيد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في «دوري الدرجة الأولى»، خلفاً للصربي داركو نيستوروفيتش «المقال»، بعد الخسارة في مباراتين على التوالي، في انطلاق الموسم الحالي لمنافسات «الهواة»، أمام مصفوت 0-3 و0-1 في الجولة الأولى للدوري، والدور الأول للتصفيات التمهيدية للكأس الأغلى.

وجرت مراسم توقيع العقد مع السيد، بحضور سلطان بو شريجة، عضو مجلس الإدارة، مشرف عام كرة القدم بالنادي، وأنور الدربي مدير الفريق الأول.

ورحب بوشريجة بالمدرب طارق السيد في نادي الإمارات، وقال: «السيد اسم معروف، ويملك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى، وسبق أن تولى تدريب عدة أندية، أبرزها دبا الحصن والعربي والجزيرة الحمراء والبطائح والحمرية، إضافة إلى دبا الذي حقق معه إنجازات متميزة، منها الصعود إلى دوري المحترفين مرتين، والنجاح ببقاء الفريق في دوري المحترفين».

ويعد الصعود مع دبا الحصن إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي 2023- 2024، بعد احتلاله وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى، الإنجاز الأخير في مشوار «المتخصص» طارق السيد حارس الزمالك المصري السابق.

ومنذ تحوله من مدرب للحراس، إلى مدرب عام مع دبا موسم 2010- 2011، نجح طارق السيد في وضع بصمته الخاصة في الصعود بالأندية من الأولى إلى «المحترفين»، في موسمين مع «النواخذة» 2011- 2012 و2014- 2015، بجانب التجربة الأخيرة مع دبا الحصن في الموسم الماضي 2023- 2024.

وسعت إدارة «الصقور»، بالتزامن مع التعاقد مع طارق السيد، لتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع غانم أحمد «جناح» الوصل على سبيل الإعارة، والمهاجم البرازيلي برونو بايو أجنبياً رابعاً.