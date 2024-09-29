ميسي.. «15 من 15»



ميامي (أ ف ب)



أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي من خطر الخسارة، بعد أن سجّل له هدف التعادل أمام ضيفه تشارلوت أف سي 1-1، ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

ورغم اكتفائه بالتعادل للمرة الثالثة توالياً، إلا أنّ ميامي سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية، كما ضمن صدارة المنطقة الشرقية.

وانتزع تشارلوت، الذي يشرف عليه مدرب أستون فيلا الإنجليزي السابق دين سميث، التقدم عن طريق البولندي كارول سفيدرسكي (57)، قبل أن يدرك ميسي التعادل من تسديدة بيسراه من خارج المنطقة في الزاوية البعيدة، محرزاً هدفه الـ 15 في 15 مباراة هذا الموسم (67).

ويملك ميامي في رصيده 65 نقطة، قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم المنتظم، متفوقاً على كولومبوس كرو حامل اللقب (57) وسينسيناتي (56) في المنطقة الشرقية.

وقال المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، بعد اللقاء: «كنا فريقاً اعتاد الخسارة خلال الأعوام الماضية، والآن، لدينا فريق معتاد على الفوز، وهذا ما يرفع من التوقعات».

وأضاف: «لقد عملنا بجهد كبير لتغيير هذه النظرية عن الفريق، ولقد قمنا بذلك من خلال استخدام تشكيلات عدّة مختلفة بسبب الإصابات والاستحقاقات الدولية».

وأردف: «نعم، نحن محبطون من ثلاثة تعادلات على التوالي، ولكنها لا تعني أننا لم نملك الفرص للفوز».

وضمنت فرق سياتل ساوندرز، هيوستن دينامو، نيويورك ريد بولز، نيويورك سيتي، لوس أنجلوس أف سي وأورلاندو سيتي تأهلها إلى الأدوار النهائية.