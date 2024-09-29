الأذربيجاني صاديغوف بطل النسخة الدولية من «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الأذربيجاني شخمار صاديغوف بلقب النزال الرئيسي للنسخة الدولية 54 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، ليواصل مشواره محافظاً على سجله الاحترافي خالياً من الهزائم.

جاء ذلك بعد فوزه في النزال الرئيسي للبطولة الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وفاز فيه على الأوزبكي علي جاكونجر جوماييف، بقرار الحكام في وزن الحر.

وفي النزال الرئيسي الثاني تمكن الياباني ياماتو فرجيتا من الفوز على الروسي باتوخان بايسوف بقرار الحكام، في وزن الذبابة.

توج الفائزين فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، والروسي إسلام ماخاشييف، بطل الفنون القتالية المختلطة العالمي، بحضور عمران خوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، والخبير خافيير مينديز، وجمهور كبير من محبي اللعبة.

وشهدت النزالات في النسخة الدولية فوز اثنين من المقاتلين العرب، إذ نجح العراقي حسين سالم في تحقيق الفوز على الفلبيني جيسون مارجالو بالإخضاع، في وزن الريشة، وفاز الفلسطيني عبدول حسين على الهندي هانسراح ساموتا بالضربة القاضية في وزن البانتام.

وفي نزال السيدات، فازت البرازيلية لاني سيلفا على الجورجية صوفيا باغيشفيلي بخطاف الكعب في وزن الريشة.

من جانبه، أشاد الروسي إسلام ماخشييف، بطل وزن الخفيف في اليو إف سي، ببطولة «محاربي الإمارات»، ووصفها بالبطولة الكبيرة والمهمة، وقال: «الحدث استطاع أن يجمع مقاتلين أقوياء من شتى أنحاء العالم، ونجح في أن يرضي جماهير اللعبة بمشاهدة ممتعة ولحظات لا تنسى، ومن جانبي أحرص على حضورها والاستمتاع بهذا الكم الهائل من المواجهات القوية».

من جانبه، أعرب فؤاد درويش عن سعادته بالحضور الجماهيري اللافت في قاعة النزالات بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يوجد هذا العدد من الحضور على مدار يومي النزالات.

وأضاف: على صعيد المنافسات فقد وصلت البطولة إلى مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها عقب انطلاقها منذ 5 سنوات، إذ بلغ عدد المتنافسين فيها حتى الآن أكثر من 865 متنافساً مثلوا 101 بلد من جميع أنحاء العالم.

وتوجه درويش بالشكر إلى كل الشركاء الاستراتيجيين الذي ساهموا في نجاح الحدث الذي أقيم لأول مرة في «أدنيك» لافتاً إلى أن هذا النجاح سيكون له دور في دعم جميع النسخ المقبلة من البطولة.

ولفت رئيس اللجنة المنظمة إلى أن الحضور العربي في البطولة والنجاح الذي حققه يؤكد للجميع أننا أمام فرصة كبيرة لاستقطاب المزيد من المواهب العربية الواعدة، وكذلك الإماراتية التي سترى النور خلال الفترة المقبلة بعد تألق محمد يحيى، الذي أصبح أحد أبطال «يو إف سي».