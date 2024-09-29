بالمر.. «مُحتكر الهاتريك» في تشيلسي!

عمرو عبيد (القاهرة)

منذ 3 سنوات، لم يعرف تشيلسي تسجيل أي من لاعبيه «هاتريك» في الدوري الإنجليزي، إلا بـ«أمر» من لاعبه الشاب الموهوب، كول بالمر، وكان أفضل لاعب شاب في «البريميرليج» خلال الموسم الماضي، قد وقّع على 4 «هاتريك» متتالية لفريقه خلال العام الحالي، 2024، بالتسجيل أو الصناعة، حيث سجّل أول «هاتريك» له مع «البلوز» في شباك مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي، في أبريل 2024، الذي شهد إحرازه «سوبر هاتريك» أمام إيفرتون ضمن «سُداسية» فريقه وقتها.

ثم عاد ليصنع «هاتريك» زميله نوني مادويكي مطلع الموسم الحالي، حيث مرر له «هاتريك أسيست»، قبل أن يُسجل «سوبر هاتريك» من جديد أمام برايتون، وعندما أحرز نيكولاس جاكسون «ثُلاثيته» في شباك توتنهام خلال نوفمبر 2023، وكان الأول لتشيلسي منذ عام 2021، افتتح بالمر «رُباعية البلوز» آنذاك قبل أن يُمرر الكرة الحاسمة الأخيرة في المباراة، التي أهدت جاكسون «الهاتريك».

«رُباعية» بالمر الأخيرة في شباك برايتون، قفزت به إلى المركز الثاني في قائمة هدافي النُسخة الحالية من «البريميرليج»، برصيد 6 نقاط، خلف «الصاروخ» هالاند صاحب الـ10 أهداف، ليواصل مطاردة نجم مانشستر سيتي مثلما فعل في الموسم الماضي، حيث أنهى السباق «وصيفاً» بفارق 5 أهداف عن هالاند، ويتصدّر بالمر المشهد التهديفي داخل «قلعة البلوز» بالمشاركة في 10 أهداف، حيث أحرز 6 وصنع 4، وكان صاحب الـ22 عاماً هدافاً للفريق في جميع بطولات الموسم الماضي أيضاً!

وسجّل بالمر اسمه في قائمة خاصة ضمن «عمالقة الهاتريك» في تاريخ «البريميرليج»، حيث تساوى مع أسطورتي تشيلسي، دروجبا ولامبارد، كما وضع اسمه بجوار «الأسطوري» كريستيانو رونالدو، وروبي كين وسولسكاير وجيمي فاردي، وغيرهم من كبار نجوم الدوري الإنجليزي، الذين سجّلوا 3 «هاتريك» خلال مسيرتهم.

ويُعد بالمر أسرع وأصغر من سجّل تلك الثلاثية المتتالية في تاريخ «البلوز»، متفوقاً على كلٍ من دروجبا ولامبارد، إذ احتاج «أيقونة» كوت ديفوار إلى 4 سنوات من أجل تسجيل الـ3 «هاتريك»، حيث أحرز الأول عام 2006 وجاء الأخير في 2010، بدأها في عمر 28 عاماً وأنهاها عندما بلغ الـ32، ولم يكن بينها «سوبر هاتريك» على الإطلاق، مقابل «رباعيتين» للنجم الإنجليزي الشاب خلال 5 أشهر فقط، في حين انتظر لامبارد 3 سنوات بين 2008 و2011 ليُحقق نفس الإنجاز.

وصحيح أن فرانك لامبارد أحرز «سوبر هاتريك» مرتين، إلا أن ركلات الجزاء كانت علامة مميزة له وقتها، كما تراوح عمره وقتها بين الـ30 والـ33 عاماً، كما يُذكر أن الهولندي جيمي فلويد هاسلبانك قد أحرز 3 «هاتريك» من إجمالي 4 له في الدوري الإنجليزي، بقميص «البلوز»، ووقع عليها أيضاً خلال 4 أعوام، بين 2000 و2004، عندما كان يبلغ من العمر بين 28 عاماً و32، مع العلم بأنه افتتحها بـ«رُباعية» وأنهاها عندما جاء من مقاعد البدلاء ليُسجل «الهاتريك» أمام وولفرهامبتون.