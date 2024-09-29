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الرياضة

شرودر: النصر ليس من فرق المقدمة!

شرودر: النصر ليس من فرق المقدمة!
29 سبتمبر 2024 13:23

مراد المصري (أبوظبي)
وجه ألفريد شرودر مدرب النصر، رسائل صريحة للاعبيه، عقب الخسارة أمام الجزيرة في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، طالبهم فيها بإظهار مستوى أفضل وعدم تكرار الأخطاء التي تواصلت للمباراة الثانية على التوالي.
وتحدث المدرب بشكل مباشر، وقال: «أشعر بالإحباط بعد الشكل الذي ظهرنا عليه، وحدوث هذا الأمر للمرة الثانية على التوالي يجعل الامر واضحاً لي من خبراتي أننا لسنا من فرق المقدمة، فالفريق الكبير لا يخسر مرتين بهذه الطريقة والأخطاء العديدة».
وأضاف: «أخبرت اللاعبين بأنه ربما لم يكن الأمر مصادفة تواجد الفريق بالمراكز من 8 إلى 12 بالدوري عندما قدمت الموسم الماضي، وهو الوضع الطبيعي لفريق يلعب بهذا الأسلوب»
وختم: «على حد علمي لا يوجد صفقات جديدة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، ويجب توجيه هذا السؤال إلى الإدارة».

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