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الرياضة

عموتة: الجزيرة استعاد التوازن المطلوب

عموتة: الجزيرة استعاد التوازن المطلوب
29 سبتمبر 2024 13:38

مراد المصري (أبوظبي)
أكد المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، أن فريقه استعاد التوازن المطلوب عقب الفوز الذي وصفه بالمهم على النصر في ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.
واعتبر عموتة، أن البداية الإيجابية بالاستفادة من الفرص التي أتيحت مبكراً جعلت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وأثنى على ردة الفعل الإيجابية من اللاعبين عقب الخسارة في المباراة الماضية، فيما أكد أن إدارة «فخر أبوظبي» لها دور مهم في الجانب المعنوي خلال التحضير لهذا اللقاء، وقال: «الإدارة تدرك أن تغيير مجموعة من اللاعبين يحتاج إلى وقت لانسجام المجموعة الحالية، وهي واعية وداعمة لنا بالشكل المطلوب».
ورداً على تراجع أداء الفريق نسبياً في الشوط الثاني، قال: «من البديهي أن يتراجع الفريق للدفاع عن تقدمه بفارق هدفين ويعتمد على الهجمات المرتدة، واستفدنا في تعلم الدفاع متقاربين ورغم ذلك كان المنافس قادر على التسجيل، لذلك يجب أن نواصل العمل والأهم أن هذا الانتصار أعاد لنا الثقة والجدية اللازمة للاستمرار».
وأوضح المدرب أن عبدالله رمضان لا يزال يخضع للعلاج التأهيلي في عيادة الفيفا في دبي، بانتظار عودته خلال الفترة المقبلة ليكون إضافة قوية، فيما كشف أن الفريق بصدد التعاقد مع 2 لاعبين مقيمين خلال الأيام المقبلة.

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