«التبر 55» بطل سباق دبي للشراعية المحلية 43 قدماً

دبي (الاتحاد)

توج القارب «التبر 55» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير الكتبي وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2024-2025.

وحقق السباق الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 70 قارباً على متنها 1000 بحار، رسموا جميعهم لوحة الماضي الجميل في أجمل واجهة بحرية.

وأبحرت القوارب المشاركة من عمق مياه الخليج العربي لمسافة 14 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية قبالة «عين دبي» المعلم الحضاري الكبير، حيث احتاج القارب «التبر 55» بطل السباق لمدة زمنية وصلت إلى ساعة واحدة وسبع دقائق ليجتاز عوامات خط النهاية.

ونجح القارب «التبر 55» في حصد ناموس السباق، متقدماً على صاحب المركز الثاني طاقم القارب «زلزال 217» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وصاحب المركز الثالث القارب «الطف 70» لمالكه محمد بن راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي.