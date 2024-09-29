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الرياضة

«تحدي دبا لمصارعة الذراعين» تُتوج أبطالها

«تحدي دبا لمصارعة الذراعين» تُتوج أبطالها
29 سبتمبر 2024 15:17

الفجيرة (الاتحاد)
حققت بطولة تحدي دبا كلاسيك لمصارعة الذراعين للهواة، والتي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، نجاحاً لافتاً بمشاركة نحو 100 لاعب من مختلف الجنسيات في فئتي المحترفين والهواة.
وفي أبرز النتائج، فاز البريطاني جيفري بيتير بذهبية الوزن المفتوح وذهبية الماستر، وفاز الأرميني فاجكان بذهبية اليد اليسرى لوزن 85 كجم، والأوكراني ماكسيم في اليمنى بنفس الوزن، فيما فاز الأرميني إيريك جاتنيان بذهبية وزن أكثر من 85 كجم لليدين اليمنى واليسرى.
وفاز الأردني عبدالعزيز الهندي بلقب بطل الأبطال لفئة الشباب وذهبية نفس الفئة في 85 كجم، وفي وزن 75 كجم، فاز البلغاري خريستو دانيلوف بالميدالية الذهبية.
وأشاد فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالجهود التي ساهمت في تقديم هذا الحدث للعالم بأبهى صورة، وتحديداً جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، ومركز دبا لكمال الأجسام، للحرص على توفير كافة السبل لتعزيز نجاحات الحدث.
من جهته أكد سالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة، حرص لجنته على دعم جميع البطولات، التي ينظمها لتظهر بشكل مميز، مقدماً الشكر لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، ووصفهما بالشريك الداعم لبطولاته.

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