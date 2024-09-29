«رجبي الإمارات» بطل آسيا للمرة الثالثة على التوالي

دبي (الاتحاد)

احتفظ منتخبنا الوطني للشباب، بلقب البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي تحت 18 عاماً، والتي استضافتها مدينة جوهر باهرو الماليزية على مدار يومين.

وجاء فوز منتخبنا باللقب بعد تفوقه على منتخب هونج كونج في المباراة النهائية بنتيجة 43-0، لتحتفظ الإمارات باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهي المرة الأولى التي يحسم شباب الإمارات اللقب دون أن يسجل عليه أية نقاط «تراي»، في أية مباراة على مدار البطولة.

وعقب المباراة النهائية، قام قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي بتتويج منتخبنا بكأس البطولة، وهونج كونج بميداليات المركز الثاني، وسيرلانكا بالميداليات البرونزية، فيما فاز منتخب هونج كونج بلقب الشابات بعد الفوز على تايلاند 31-5، في المباراة النهائية، ونال منتخب ماليزيا الميدالية البرونزية بالفوز على الهند 12-0.

حضر مراسم التتويج محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، رئيس البعثة وعدد من أعضاء الاتحاد الآسيوي ورئيس وأعضاء الاتحاد الماليزي للعبة، واللجنة المنظمة، ورؤساء الوفود الآسيوية المشاركة في الحدث.

كان منتخبنا قد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على السعودية 57-0 والهند 49-0، وسنغافورة 24-0، وماليزيا 48-0، ليتأهل مباشرة إلى نهائي البطولة حيث يلعب المتصدر في كل مجموعة في النهائي مباشرة فيما فاز سيرلانكا على ماليزيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 17-14، وجاء منتخب سنغافورة في المركز الخامس بعد الفوز على الصين تايبيه 31-7.

فيما جاء منتخبنا للشابات في المركز الخامس في الترتيب العام بعدما كان بطل النسخة الماضية من البطولة، بعدما فاز في مباراتين فقط بالدور الأول على تايلاند 17-12 وسنغافورة 48-0، وتعادل مع ماليزيا 10-10 وخسر أمام هونج كونج 7-24، وأمام الهند 0-15، ليتراجع للمركز الخامس في الترتيب العام للدور الأول الذي أقيم بنظام المجموعة الواحدة من 6 منتخبات، ولعب على المركز الخامس، وفاز على سنغافورة 51-0.

وأعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، رئيس البعثة عن سعادته بالإنجاز الذي حققه منتخب الشباب بالجيل الجديد مؤكداً أن المكاسب ليست فقط في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي بل أيضاً للمرة الأولى التي ينهي فيها منتخبنا البطولة دون أن يسجل عليه نقاط «تراي» وانتهت جميع المباريات لمصلحة منتخبنا مقابل صفر، وهو ما أبهر آسيا وجميع المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة.