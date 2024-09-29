«فيكتوري 7» يفوز بلقب «باسيلكاتا» للسرعة في إيطاليا

باسيليكاتا (الاتحاد)

توج زورق «فيكتوري 7»، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، بطلاً لسباق السرعة «كيلو ران»، ضمن فعاليات جائزة باسيسلكاتا الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024، التي اختتمت في إيطاليا.

وأقيم السباق المستحدث للمرة الأولى هذا الموسم في إطار حرص اللجنة المنظمة على زيادة الإثارة وتنوع السباقات، حيث نجح زورق فيكتوري في التفوق على جميع الزوارق المنافسة على مسار السباق، الذي وصلت مسافته إلى كيلومتر واحد، وسجل توقيتاً وصل إلى 11.1 ثانية، متفوقاً على الوصيف زورق «ترابل تو 10»، الذي سجل 12.4 ثانية، بينما حل ثالثاً، الزورق الكويتي «كيو 8 أويل 17» بزمن قدره 13.1 ثانية.

وأثبت زورق فيكتوري قدراته وكذلك مهارة الثنائي العديد وآل علي في قيادته إلى صدارة سباق السرعة بين باقي الزوارق المشاركة، وهي حسب ترتيب نتائجها تيسيلماري 88 (الرابع)، وسويكات 2 (الخامس)، وكونسول بروكيرس 22 (السادس)، والفجيرة 96 (السابع)، وبلو بانكا 20 (الثامن).