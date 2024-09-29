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الرياضة

ألكاراز إلى ربع نهائي «بكين للتنس» في 56 دقيقة!

ألكاراز إلى ربع نهائي «بكين للتنس» في 56 دقيقة!
29 سبتمبر 2024 16:58

بكين (أ ف ب)
بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثاً عالمياً، الدور ربع النهائي من دورة بكين لكرة المضرب (500 نقطة) في 56 دقيقة فقط بعد تفوّقه على حساب الهولندي تالون خريكسبور 6-1 و6-2.
وكانت الأمطار في بكين قد ادّت الى تأجيل العديد من المباريات، قبل أن يتمكن ألكاراز تحت سقف مغلق في حجز مكانه في دور الثمانية بكل سهولة.
ويواجه ألكاراز الفائز بأربع بطولات كبرى في الدور المقبل نظيره الكازاخستاني كارن خاتشانوف، الفائز بصعوبة على الأرجنتيني فرانتشيسكو سيروندولو 7-6 (4-7) و7-6 (9-11).
وفي المباراة الأخرى، التي أكملت ضمن منافسات الرجال، خرج الإيطالي لورنتسو موزيتي على نحو مفاجئ على يد الصيني يونشاوكيتي بو 6-2 و6-4.
ولدى السيدات، بلغت الأميركية جيسيكا بيجولا وصيفة بطلة فلاشينج ميدوز الدور ثمن النهائي من دورة بكين الدولية (1000 نقطة) بصعوبة على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-7 (11/9)، 6-1، 6-2.
وضربت بيجولا موعداً في الدور المقبل مع الإسبانية باولا بادوسا.

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