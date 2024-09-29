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الرياضة

«أبوظبي الرياضي» يخوض «أبطال آسيا» في الصين

«أبوظبي الرياضي» يخوض «أبطال آسيا» في الصين
29 سبتمبر 2024 17:13

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر بعثة نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم إلى الصين، الاثنين، لخوض منافسات المجموعات من دوري أبطال آسيا، من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل، بمشاركة وهان جيانجهان الصيني «مستضيف» المجموعة الأولى، وانتشيون ريد أنجليس الكوري الجنوبي، وصباح الماليزي.
وحصل «أبوظبي الرياضي» على بطاقة التأهل، عقب خوض تصفيات المجموعة الأولى بالسعودية، وحصل الفريق على المركز الأول.

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وتضم البعثة 35 فرداً من بينهم 23 لاعبة، ويترأسها ديما الإبراهيم مديرة الفريق، والمدير الفني سارة حسنين، ومساعد المدرب وفاء نشعي، ومنى الديب أخصائي العلاج الطبيعي، ولاكشمى راوت مرافقاً، وياسين أخياط مساعد المدرب، وتامر خطاب مدرب الحراس، ومحبوب عالم الإداري المساعد، وسيدو محمد، وفادية طيفور إداري مرافق، وزوران ستانكوفيتش طبيباً، وهيفا إسماعيل للإعلام.
واختار الجهاز الفني 23 لاعبة، هن: روان الحمادي، روضة المهيري، عهود الزركان، طرفة عبد الناصر، شهد الزركان، صالحة راشد، شمة المنصوري، نعيمة غريب، مها البلوشي، وجين بوينو، ليديا كامبراه، رشيدة إبراهيم، أجيمانج أسيريفي، غنيمة راشد، يوجينيا كركر، فاطمة الحوسني، نوف صالح، عايشة حميداش، فاطمة المرزوقي، ريكا بوديل، ليديا كوليس، لارا ايفانوسا، نانامي سون.

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