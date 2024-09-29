«الشارقة للدفاع عن النفس» يُتوج ببطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

الشارقة (الاتحاد)



وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء تنافسية حماسية، ومشاركة واسعة للاعبين، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة في فئتي تحت 16 و18 عاماً، اختتمت الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي تم تخصيصها لمنافسات فئة «بدون البدلة»، في قاعة «البيت متوحد» في إمارة الشارقة.

وتميزت منافسات اليوم الختامي للجولة بقوة الأداء والانضباط العالي من اللاعبين، الذين أبدعوا على البساط، وأظهروا براعتهم في تطبيق مجموعة من المهارات المميزة، وأثبتوا جاهزيتهم للذهاب بعيداً في المنافسة، في ظل الدعم الكبير من الاتحاد والتشجيع المتواصل من الجماهير التي استمتعت بعروض مبهرة، تعكس التطور المستمر لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.



وحضر منافسات اليوم الختامي، وشارك في تتويج الفائزين، عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وأحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وأسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية، بهيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي، وعبيد عبد الرحمن العسم، وعلي عبيد الحمودي، وخالد إبراهيم الناخي أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعبدالعزيز محمد الحمادي مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو.

وفي ختام الجولة الثالثة، نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في حصد الصدارة، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، ونادي العين المركز الثالث.

وقال عيسى هلال الحزامي: «سعداء باستضافة البطولة في الشارقة، ويسعدنا أن نرى الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، وهذا مؤشر إيجابي يعكس النمو المستمر لهذه الرياضة».

وأضاف:«الحضور الكبير للأسر والعائلات، أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في نجاح هؤلاء اللاعبين وتألقهم، وفخورون بمتابعتهم يتقدمون بخطى ثابتة نحو تحقيق أحلامهم، وهذا يعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب، وتوفير أفضل فرص التميز والتفوق بالنسبة إليهم».

وأشاد محمد حسين المرزوقي، بالنجاح الاستثنائي للجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي جرى تخصيص منافساتها لفئة بدون البدلة، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، مؤشر مهم على نجاح الاتحاد في نشر اللعبة وثمرة حقيقية للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال المرزوقي: «تلعب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو دوراً محورياً في تمكين الشباب وتطوير مواهبهم، لا سيما أن فئتي الناشئين والشباب تمثلان مستقبل الرياضة، وما نراه من أداء متميز يعكس مدى تعلقهم بالجوجيتسو، وحرصهم على ترسيخ مسيرة احترافية رائدة».



وقال رافائيل فيجا مدرب نادي العين:«يعكس أداء اللاعبين في منافسات البطولة مدى التزامهم وتفانيهم في التدريب، ولا شك أن بطولة خالد بن محمد بن زايد، فرصة حقيقية لاختبار مهاراتهم، في أجواء تنافسية عالية المستوى، وتساعدهم على التحضير للاستحقاقات القادمة، والمدربون يعملون على تطوير مهاراتهم الفنية والذهنية، حيث يتم إعدادهم على كيفية التعامل مع الضغط والتفكير الاستراتيجي داخل وخارج الحلبة».

وقال محمد مطاوع، لاعب أكاديمية بالمز الرياضية فئة تحت 16 عاماً (حزام رمادي)، والذي حقق ذهبية وزن 50 كجم: «المشاركة في البطولة فرصة رائعة بالنسبة لي لتطوير مهاراتي، والتنافس مع لاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة، ومثل هذه البطولات تعزز ارتباطنا باللعبة، وتكسبنا خبرة كبيرة وخصائص مهمة من قيم هذه الرياضة المهمة مثل الصبر والانضباط وكيفية التعامل مع التحديات».

وقال سالم القبيسي، لاعب نادي العين (حزام أزرق) من فئة تحت 18 عاماً، والذي حقق ذهبية وزن 60 كجم: «تمثل البطولة مرحلة مهمة في مسيرتي الرياضية، والمنافسات كانت قوية للغاية، طبقت كل ما تعلمته خلال التدريبات، وأعتقد أن الجوجيتسو ليس مجرد رياضة بدنية، بل وسيلة لبناء الشخصية وتطوير المهارات الذهنية، وهدفي يكمن في تحقيق اللقب مع العين».