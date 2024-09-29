«الريال» يمنع مبابي من حضور «ديربي مدريد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



استطاعت إدارة ريال مدريد أن تقنع نجمها الفرنسي كيليان مبابي، بعدم الذهاب إلى ملعب «سيفيتاس واندا متروبوليتانو»، معقل أتلتيكو مدريد، لمشاهدة مباراة «الديربي» بين الفريقين من المدرجات، حيث أبدت تخوفها من إمكانية حدوث تجاوزات وحوادث شغب في الملعب.

والنتيجة الطبيعية لهذا القرار، أن يكتفي مبابي بمشاهدة المباراة في التلفاز.

وكان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، تعرض لإصابة عضلية في فخده الأيسر خلال مباريات الفريق، في الجولة السابعة للدوري الإسباني «الليجا»، وتستوجب علاج وتأهيل 3أسابيع على الأقل، بعد أن كان أساسياً في جميع المباريات السابقة في «الليجا»، ويُحرم بذلك من مباراة «الديربي» أمام الجار اللدود أتلتيكو.

وجرت العادة خلال المباريات الأخيرة بين الفريقين في ملعب واندا ميتروبوليتانو، على حدوث مشاحنات وتجاوزات وهتافات عنصرية، بوجه خاص ضد النجم البرازيلي فينسيوس جونيور.

وكانت رابطة الدوري الإسباني أصدرت بياناً أوضحت فيه أنها أدانت الحملة العنصرية التي شنها بعض مشجعي أتلتيكو مدريد ضد فينسيوس، وإن القضاء الإسباني أصدر حكماً بالسجن لمدة عام ضد أحد المشجعين، مع حرمانه من حضور المباريات لمدة 3 سنوات، بسبب ثبوت اتهامه بتوجيه هتافات عنصرية ضد نجم «السامبا».

وقالت الرابطة إنها سوف تراقب المدرجات جيداً خلال المباراة، لكشف من يقومون بالهتافات العنصرية، والذين يرتكبون أية تجاوزات.

وتحسباً لذلك، اتفق بعض جماهير«الروخي بلانكوس» على التوجه إلى الاستاد وهم يرتدون «أقنعة» على وجوههم، حتى لا يمكن التعرف على هويتهم، وبالتالي يفلتون من العقاب.

وتعليقاً على غياب مبابي، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني: الأمر قد يختلف بعض الشيء ولكن ليس كثيراً، ولن يؤثر على الفريق، لأننا لعبنا من دونه الموسم الماضي.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن غياب مبابي يعيد أنشيلوتي إلى طريقة اللعب التي كان يطبقها الموسم الماضي، وإن «البلانكوس» بمقدوره العودة إلى فارق نقطة واحدة بينه وبين «غريمه التقليدي» برشلونة، إذا ما نجح في الفوز على أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة لـ «الليجا».