تورينو.. «السقوط الأول» في «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



مُني تورينو متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل انطلاق المرحلة السادسة، بخسارته الأولى على يد ضيفه لاتسيو 2-3.

وأنهى تورينو الأسبوع الماضي متصدراً لترتيب «الكالشيو» للمرة الأولى منذ فبراير 1977، لكنه لم يستمر في الريادة سوى لأسبوع واحد بعد أن تلقى هزيمته الأولى في البطولة هذا الموسم.

وعانى تورينو من أسبوع سيئ للغاية، بعد أن خرج من مسابقة كأس إيطاليا مبكراً بخسارته أمام إمبولي 1-2.

وسجّل أهداف فريق العاصمة كل من الفرنسي ماتيو جندوزي (8)، والسنغالي بولايي ديا (60)، والهولندي تيخاني نوسلين (89)، فيما سجّل لتورينو الأسكتلندي تشي أدامز (67)، والغيني الاستوائي ساوول كوكو (92).

وتراجع تورينو إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة، فيما تقدم لاتسيو إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن يوفنتوس متصدر الترتيب، إثر فوزه على جنوى 3-0.

وقال مدرب تورينو باولو فانولي «لقد كنت غاضبا للغاية من أدائنا في الشوط الأول، لقد لعبنا بشكل أفضل بعد الاستراحة، إنه لأمر مخز، وعندما نلعب كما فعلنا في الشوط الثاني، يمكننا أن نسبب المتاعب لأي فريق».

ويأتي الفوز في أفضل توقيت بالنسبة للاتسيو الذي يستعد لمواجهة نيس الفرنسي في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».