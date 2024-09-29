«فرسان الإمارات» أبطال «مونديال إيطاليا» للخيول الصغيرة للقدرة



علي الظاهري (سردينيا)



أحرز «فرسان الإمارات» ذهبيتي الفرق والفردي، في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة، بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم، والتي أقيمت في ميادين أربوريا بجزيرة سردينيا الإيطالية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 100 فارس وفارسة من 22 دولة.

وأضاف الفارس راشد سعيد حمد الكتبي اللقب للمرة الخامسة في تاريخ مشاركات الإمارات في «المونديال»، بعد تتويجه بلقب فئة الفردي، على صهوة «جيميريفا»، مسجلاً زمناً 4:53.08 ساعة، وتبعه الفارس البحريني معيوف عبدالعزيز الرميحي، على صهوة «جيروان دى دبارذاس»، مسجلاً زمناً 5:02.46 ساعة، والفارسة الفرنسية كينزا بيتنفيلد، على صهوة «جوي ستيك» مسجلة 5:18.08 ساعة.

وحصد «فرسان الإمارات» لقب منافسات الفرق، عن طريق الفريق المكون من سالم حمد ملهوف، راشد سعيد الكتبي، سعيد أحمد الشامسي، سعيد سالم المهيري، وسيف جمعة بالجافلة، فيما أحرز الفريق الفرنسي المركز الثاني، وجاء الفريق الإيطالي ثالثاً.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 5 ألقاب في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن دشنت مشوارها الذهبي في المونديال عام 2014 بإيطاليا، وحافظ «فرسان الإمارات» على اللقب في النسخة التي تليها 2015 بإيطاليا، قبل استعادة اللقب في بطولة سلوفاكيا 2018، وإحراز اللقب في النسخة التي تليها في بيزا بإيطاليا 2019، ثم سردينيا 2021، ليتكرر الإنجاز الإماراتي، بانتزاع اللقب للمرة الخامسة في «نسخة سردينيا 2024».

وتألق «فرسان الإمارات» في السباق، بعد تصدرهم لمختلف مراحل السباق الذي شهد منافسة قوية بين نخبة فرسان العالم، ليؤكدوا جدارتهم باللقب، سواء على مستوى الفردي أو الفرق، بعد تقديم عرض متميز، قادهم إلى احتكار الذهب في «المونديال»، إضافة إلى إحراز الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي المركز الخامس، والفارس سيف جمعة بالجافلة المركز السابع، ضمن قائمة العشرة الأوائل للبطولة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر البطل راشد سعيد الكتبي المرحلة الأولى لمسافة 36 كلم، على صهوة «جميريفا»، واحتل المركز الثاني الفارس حمد الكعبي على صهوة «بوليو اوزو جو» وتبعه الفارس البحريني جابر بدر، على صهوة «فادل جاد»، والفارس الكويتي يعقوب العنزي، على صهوة «غرام لا ماجور» وجاء الفارس راشد المهيري في المركز الخامس، على صهوة «غوران».

وواصل «فرسان الإمارات» التألق، بعد تصدرهم المرحلة الثانية لمسافة 36 كلم، باحتكارهم المراكز الأربعة الأولى، بقيادة الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة «جنتل مان دي ماس»، وحافظ الفارس حمد الكعبي على المركز الثاني، وتبعه الفارس منصور خميس الشدي، على صهوة «جريم دي بوزولوس»، والفارس راشد الكتبي، والذي حلَّ في صدارة المرحلة الأولى.

واستعاد الفارس راشد سعيد الكتبي الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم، يليه في المركز الثاني الفارس منصور خميس الشدي، واحتل المركز الثالث الفارس عبدالله غانم المري، يليه الفارس راشد محمد عتيق المهيري، على صهوة «جوران»، وجاءت في المركز الخامس الفارسة الفرنسية كينزا بيتنفيلد.